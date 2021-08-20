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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - ПСЖ
Брест - ПСЖ: обзор матча 20 августа 2021
Брест
20.08.2021, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 4
Завершен
ПСЖ
42'
Ф. Онора
85'
С. Мунье
23'
А. Эррера
36'
К. Мбаппе
73'
И. Гуйе
90'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - ПСЖ
90'
ГОЛ! 2:4!
А. Ди Мария
Пас отдал
А. Хакими
86'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
М. Икарди
Замена
Ж. Дюверн
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
86'
ГОЛ! 2:3!
С. Мунье
Пас отдал
Р. Февр
85'
81'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
К. Мбаппе
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
И. Кардона
75'
Замена
У. Маньетти
️️️️
Х. Белькебла
75'
73'
ГОЛ! 1:3!
И. Гуйе
Пас отдал
А. Эррера
72'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Верратти
65'
Желтая карточка
К. Мбаппе
54'
Желтая карточка
М. Верратти
Желтая карточка
Л. Брассье
52'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Онора
Пас отдал
Р. Февр
42'
36'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
5
Ное Соу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Аксель Камблан
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
11
Натан Битумазала
ЦП
12
Рафинья
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
4-2-2-2
40
Бизот
3
Брассье
21
Уронен
5
Шардонне
18
Пьерр-Габриэль
80
Мбок
93
Белькебла
21
Февр
9
Онора
7
Кардона
9
Мунье
4-1-3-2
1
Навас
2
Хакими
3
Кимпембе
6
Керер
22
Диалло
5
Гуйе
6
Верратти
21
Эррера
23
Вейналдум
9
Икарди
10
Мбаппе
18
Пьерр-Габриэль
93
Дюверн
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
93
Белькебла
8
Маньетти
8
Маньетти
93
Белькебла
7
Кардона
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
7
Кардона
6
Верратти
7
Дракслер
7
Дракслер
6
Верратти
10
Мбаппе
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Мбаппе
9
Икарди
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
9
Икарди
Остались в запасе
Брест
ПСЖ
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
5
Ное Соу
ЦП
12
Ромен Филиппото
ЛВ
9
Аксель Камблан
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
11
Натан Битумазала
ЦП
12
Рафинья
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
5
Ное Соу
ЦП
12
Ромен Филиппото
ЛВ
9
Аксель Камблан
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
11
Натан Битумазала
ЦП
12
Рафинья
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Брест - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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