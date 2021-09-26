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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Метц
Брест - Метц: обзор матча 26 сентября 2021
Брест
26.09.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 2
Завершен
Метц
67'
Р. Февр (П)
26'
Н. де Превилль
74'
Ф. Сентонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Метц
Желтая карточка
Б. Шардонне
89'
89'
Замена
В. Тшимбембе
️️️️
Х. Майга
Замена
Ю. Баджи
️️️️
Ф. Онора
85'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
85'
82'
Желтая карточка
Ф. Сентонс
74'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Сентонс
Пас отдал
О. Нгетт
72'
Замена
Б. Траоре
️️️️
П. Сарр
72'
Замена
Ф. Булайя
️️️️
Н. де Превилль
Желтая карточка
Я. Мбок
71'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Р. Февр
69'
69'
Замена
О. Нгетт
️️️️
М. Гуйе
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Февр
67'
Замена
И. Кардона
️️️️
Р. дель Кастильо
61'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
46'
Замена
Ж. Дюверн
️️️️
Й. Уронен
46'
40'
Желтая карточка
К. Куяте
26'
ГОЛ! 0:1!
Н. де Превилль
Пас отдал
М. Гуйе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
80
Янга Мбок
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
4
Сику Ниакате
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
12
Бубакар Траоре
ЦП
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
37
Фарид Булайя
ПВ
4-1-1-3-1
40
Бизот
3
Брассье
21
Уронен
5
Шардонне
18
Пьерр-Габриэль
6
Агум
80
Мбок
21
Февр
20
дель Кастильо
9
Онора
9
Мунье
3-1-3-1-2
90
Окиджа
18
Сентонс
4
Куяте
14
Удоль
80
Майга
4
Ниакате
29
Сарр
17
Пажо
26
Гуйе
7
Ньян
12
де Превилль
21
Уронен
93
Дюверн
93
Дюверн
21
Уронен
18
Пьерр-Габриэль
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
18
Пьерр-Габриэль
20
дель Кастильо
7
Кардона
7
Кардона
20
дель Кастильо
9
Онора
20
Баджи
20
Баджи
9
Онора
21
Февр
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
21
Февр
29
Сарр
12
Траоре
12
Траоре
29
Сарр
80
Майга
12
Тшимбембе
12
Тшимбембе
80
Майга
26
Гуйе
11
Нгетт
11
Нгетт
26
Гуйе
12
де Превилль
37
Булайя
37
Булайя
12
де Превилль
Остались в запасе
Брест
Метц
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
10
Амин Басси
АП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
Остались в запасе
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
10
Амин Басси
АП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Брест - Метц
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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