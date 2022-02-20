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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Брест
Реймс - Брест: обзор матча 20 февраля 2022
Реймс
20.02.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 1
Завершен
Брест
4'
В. Фас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Брест
87'
Желтая карточка
П. Ласн
84'
Замена
Й. Уронен
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
80'
Замена
И. Кардона
️️️️
Р. дель Кастильо
79'
Замена
П. Ласн
️️️️
У. Маньетти
Замена
М. Аделин
️️️️
Д. Лопи
72'
71'
Замена
С. Мунье
️️️️
Ю. Белаили
Желтая карточка
Н. Мбюкю
65'
57'
Желтая карточка
Ю. Белаили
Замена
Ф. Хорнби
️️️️
А. Флипс
55'
Замена
К. Думбия
️️️️
И. Кеббаль
55'
53'
Пенальти не реализован!
Ю. Белаили
Замена
С. Сиссоко
️️️️
Б. Локо
46'
Замена
М. ван Берген
️️️️
У. Экитике
16'
ГОЛ! 1:0!
В. Фас
Пас отдал
А. Флипс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
10
Илан Кеббаль
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Реймс
30
Николас Пеннето
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
35
Энцо Валентем
ЦЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
11
Камори Думбия
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
3-3-3-1
1
Райкович
2
Локо
4
Фас
44
Буси
5
Матусива
5
Манетси
30
Лопи
11
Мбюкю
10
Кеббаль
22
Экитике
70
Флипс
4-1-1-3-1
40
Бизот
18
Пьерр-Габриэль
93
Дюверн
29
Эрейе
3
Брассье
6
Агум
8
Маньетти
20
дель Кастильо
9
Онора
11
Белаили
10
Сатриано
30
Лопи
5
Аделин
5
Аделин
30
Лопи
2
Локо
6
Сиссоко
6
Сиссоко
2
Локо
10
Кеббаль
11
Думбия
11
Думбия
10
Кеббаль
22
Экитике
7
ван Берген
7
ван Берген
22
Экитике
70
Флипс
10
Хорнби
10
Хорнби
70
Флипс
18
Пьерр-Габриэль
21
Уронен
21
Уронен
18
Пьерр-Габриэль
8
Маньетти
6
Ласн
6
Ласн
8
Маньетти
20
дель Кастильо
7
Кардона
7
Кардона
20
дель Кастильо
11
Белаили
9
Мунье
9
Мунье
11
Белаили
Остались в запасе
Реймс
Брест
30
Николас Пеннето
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
35
Энцо Валентем
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
30
Николас Пеннето
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
35
Энцо Валентем
ЦЗ
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Реймс - Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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