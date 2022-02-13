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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Труа
Брест - Труа: обзор матча 13 февраля 2022
Брест
13.02.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
5 : 1
Завершен
Труа
7'
М. Сатриано
27'
М. Сатриано
49'
Ф. Онора
67'
Ф. Онора
82'
С. Мунье
45'
А. Рами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Труа
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Ю. Белаили
83'
ГОЛ! 5:1!
С. Мунье
Пас отдал
П. Ласн
82'
79'
Замена
Ю. Коне
️️️️
Р. Куаме
79'
Замена
Д. Шамбос
️️️️
М. Бальде
Замена
П. Ласн
️️️️
Р. дель Кастильо
75'
ГОЛ! 4:1!
Ф. Онора
Пас отдал
Р. дель Кастильо
67'
61'
Замена
Й. Тузгар
️️️️
Л. Мотиба
60'
Замена
И. Каборе
️️️️
Й. Салмье
ГОЛ! 3:1!
Ф. Онора
Пас отдал
Ж. Дюверн
49'
45'
ГОЛ! 2:1!
А. Рами
Пас отдал
Р. Куаме
43'
Желтая карточка
Ф. Тардье
37'
Замена
Х. Шавалерен
️️️️
Ж. Бьянсон
ГОЛ! 2:0!
М. Сатриано
Пас отдал
Ф. Онора
27'
Желтая карточка
Л. Агум
15'
ГОЛ! 1:0!
М. Сатриано
Пас отдал
Ю. Белаили
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Труа
93
Готье Гайо
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
80
Янга Мбок
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Бизот
3
Брассье
93
Дюверн
5
Шардонне
18
Пьерр-Габриэль
6
Агум
8
Маньетти
11
Белаили
9
Онора
20
дель Кастильо
10
Сатриано
3-3-1-1-2
93
Гайо
14
Палмер-Браун
23
Рами
21
Салмье
4
Бьянсон
5
Тардье
5
Конте
26
Куаме
17
Бальде
99
Угбо
35
Мотиба
20
дель Кастильо
6
Ласн
6
Ласн
20
дель Кастильо
11
Белаили
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
11
Белаили
26
Куаме
99
Коне
99
Коне
26
Куаме
21
Салмье
12
Каборе
12
Каборе
21
Салмье
4
Бьянсон
7
Шавалерен
7
Шавалерен
4
Бьянсон
17
Бальде
7
Шамбос
7
Шамбос
17
Бальде
35
Мотиба
7
Тузгар
7
Тузгар
35
Мотиба
Остались в запасе
Брест
Труа
30
Готье Ларсоннер
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Жесси Мулен
ВР
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Жесси Мулен
ВР
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Брест - Труа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Флоран Батта
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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