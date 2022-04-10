Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Нант
Брест - Нант: обзор матча 10 апреля 2022
Брест
10.04.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 1
Завершен
Нант
67'
Б. Шардонне
10'
Р. Коло Муани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Нант
90'
+5
Желтая карточка
Фабио
90'
+1
Замена
Фабио
️️️️
Л. Бляс
Замена
У. Маньетти
️️️️
П. Ласн
90'
70'
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
ГОЛ! 1:1!
Б. Шардонне
67'
66'
Замена
К. Кулибали
️️️️
В. Сиприен
66'
Замена
В. Геббельс
️️️️
М. Саймон
Желтая карточка
К. Эрейе
64'
Замена
С. Мунье
️️️️
Ж. Фоссюрье
61'
Замена
Ю. Белаили
️️️️
Р. дель Кастильо
61'
43'
Желтая карточка
П. Чиривелья
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Коло Муани
Пас отдал
К. Мерлен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
80
Янга Мбок
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
44
Лоан Дусе
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
3-3-1-2-1
40
Бизот
5
Шардонне
93
Дюверн
29
Эрейе
3
Брассье
6
Ласн
33
Фоссюрье
93
Белькебла
20
дель Кастильо
9
Онора
10
Сатриано
4-1-1-3-1
40
Лафон
8
Аппиа
5
Жиротто
21
Кастеллетто
26
Мерлен
4
Чиривелья
25
Сиприен
97
Коко
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
6
Ласн
8
Маньетти
8
Маньетти
6
Ласн
20
дель Кастильо
11
Белаили
11
Белаили
20
дель Кастильо
33
Фоссюрье
9
Мунье
9
Мунье
33
Фоссюрье
10
Бляс
2
Фабио
2
Фабио
10
Бляс
27
Саймон
69
Геббельс
69
Геббельс
27
Саймон
25
Сиприен
17
Кулибали
17
Кулибали
25
Сиприен
Остались в запасе
Брест
Нант
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
1
Денис Петрич
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Брест - Нант
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Новости команд
Все
Брест
Нант
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+