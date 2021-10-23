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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Брест
Лилль - Брест: обзор матча 23 октября 2021
Лилль
23.10.2021, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 1
Завершен
Брест
19'
Д. Дэвид
32'
Р. Февр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Брест
90'
+1
Желтая карточка
М. Бизот
Замена
А. Онана
️️️️
Б. Андре
85'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Б. Йылмаз
77'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Рейнилду
77'
71'
Замена
Л. Агум
️️️️
У. Маньетти
71'
Замена
И. Кардона
️️️️
Ж. ле Дуарон
71'
Замена
Л. Брассье
️️️️
К. Эрейе
70'
Желтая карточка
К. Эрейе
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Шека
63'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
А. Гомес
63'
32'
ГОЛ! 1:1!
Р. Февр
Желтая карточка
Рейнилду
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвид
Пас отдал
Ж. Фонте
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Шека
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Брест
40
Марко Бизот
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
80
Янга Мбок
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
4-3-3
13
Грбич
17
Рейнилду
6
Фонте
35
Джало
2
Челик
21
Андре
8
Шека
7
Гомес
17
Йылмаз
15
Дэвид
22
Веа
4-2-2-2
40
Бизот
18
Пьерр-Габриэль
93
Дюверн
5
Шардонне
29
Эрейе
8
Маньетти
93
Белькебла
9
Онора
21
Февр
9
Мунье
9
ле Дуарон
17
Рейнилду
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
17
Рейнилду
21
Андре
24
Онана
24
Онана
21
Андре
8
Шека
8
Саншеш
8
Саншеш
8
Шека
7
Гомес
19
Бамба
19
Бамба
7
Гомес
17
Йылмаз
93
Иконе
93
Иконе
17
Йылмаз
29
Эрейе
3
Брассье
3
Брассье
29
Эрейе
8
Маньетти
6
Агум
6
Агум
8
Маньетти
9
ле Дуарон
7
Кардона
7
Кардона
9
ле Дуарон
Остались в запасе
Лилль
Брест
97
Юсуф Языджи
АП
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
97
Юсуф Языджи
АП
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Лилль - Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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