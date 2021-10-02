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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Брест
Ницца - Брест: обзор матча 02 октября 2021
Ницца
02.10.2021, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 1
Завершен
Брест
45'
Ж. Тодибо
61'
М. Бар
90+2'
Ф. Онора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Брест
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Ж. Лотомба
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Я. Мбок
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Ф. Онора
Пас отдал
Р. Февр
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
М. Бар
87'
Замена
К. Тюрам
️️️️
П. Росарио
79'
Замена
К. Дольберг
️️️️
А. Гуири
78'
76'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
С. Мунье
76'
Замена
У. Маньетти
️️️️
Х. Белькебла
Желтая карточка
П. Росарио
72'
72'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
72'
Замена
Я. Мбок
️️️️
Л. Агум
ГОЛ! 2:0!
М. Бар
Пас отдал
А. Гуири
61'
46'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
И. Кардона
ГОЛ! 1:0!
Ж. Тодибо
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Анди Делор
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Брест
40
Марко Бизот
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
29
Эванн Гессан
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
5
Ное Соу
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
19
Рафики Саид
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
3-4-1-2
44
Бенитес
11
Камара
4
Данте
20
Тодибо
3
Лотомба
13
Росарио
99
Лемина
26
Бар
14
Стенгс
9
Гуири
9
Делор
4-1-1-2-2
40
Бизот
18
Пьерр-Габриэль
5
Шардонне
32
Бен
93
Дюверн
6
Агум
93
Белькебла
9
Онора
21
Февр
7
Кардона
9
Мунье
3
Лотомба
24
Данильюк
24
Данильюк
3
Лотомба
13
Росарио
19
Тюрам
19
Тюрам
13
Росарио
26
Бар
7
Да Кунья
7
Да Кунья
26
Бар
9
Гуири
9
Дольберг
9
Дольберг
9
Гуири
18
Пьерр-Габриэль
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
18
Пьерр-Габриэль
93
Белькебла
8
Маньетти
8
Маньетти
93
Белькебла
6
Агум
80
Мбок
80
Мбок
6
Агум
9
Мунье
20
Баджи
20
Баджи
9
Мунье
7
Кардона
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
7
Кардона
Остались в запасе
Ницца
Брест
1
Марцин Булка
ВР
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
30
Готье Ларсоннер
ВР
5
Ное Соу
ЦЗ
19
Рафики Саид
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
5
Ное Соу
ЦЗ
19
Рафики Саид
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Ницца - Брест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
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