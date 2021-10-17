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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Реймс
Брест - Реймс: обзор матча 17 октября 2021
Брест
17.10.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
74'
Ф. Онора
12'
В. Фас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Реймс
Желтая карточка
Г. Ларсоннер
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. ван Берген
Замена
Ю. Баджи
️️️️
С. Мунье
87'
Замена
Й. Уронен
️️️️
Ж. Дюверн
87'
Замена
Р. Саид
️️️️
Р. Февр
87'
75'
Замена
В. Бериша
️️️️
И. Кеббаль
ГОЛ! 1:1!
Ф. Онора
74'
71'
Замена
С. Сиссоко
️️️️
А. Флипс
66'
Замена
М. ван Берген
️️️️
Н. Мбюкю
61'
Желтая карточка
Э. Гравийон
Замена
И. Кардона
️️️️
Ж. ле Дуарон
60'
46'
Замена
Ф. Дукуре
️️️️
Д. Лопи
Замена
Х. Белькебла
️️️️
Я. Мбок
35'
Желтая карточка
Р. Февр
32'
26'
Желтая карточка
Э. Билал Туре
12'
ГОЛ! 0:1!
В. Фас
Пас отдал
И. Кеббаль
Желтая карточка
Я. Мбок
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
10
Илан Кеббаль
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
5
Азор Матусива
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
5
Ное Соу
ЦЗ
19
Рафики Саид
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Реймс
30
Николас Пеннето
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
23
Валон Бериша
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
6
Самбу Сиссоко
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
4-2-2-2
40
Бизот
3
Брассье
5
Шардонне
93
Дюверн
33
Фоссюрье
8
Маньетти
80
Мбок
21
Февр
9
Онора
9
Мунье
9
ле Дуарон
4-1-3-2
1
Райкович
4
Фас
55
Гравийон
5
Абдельхамид
33
Конан
30
Лопи
70
Флипс
10
Кеббаль
11
Мбюкю
5
Матусива
19
Туре
93
Дюверн
21
Уронен
21
Уронен
93
Дюверн
21
Февр
19
Саид
19
Саид
21
Февр
80
Мбок
93
Белькебла
93
Белькебла
80
Мбок
9
ле Дуарон
7
Кардона
7
Кардона
9
ле Дуарон
9
Мунье
20
Баджи
20
Баджи
9
Мунье
30
Лопи
13
Дукуре
13
Дукуре
30
Лопи
10
Кеббаль
23
Бериша
23
Бериша
10
Кеббаль
11
Мбюкю
7
ван Берген
7
ван Берген
11
Мбюкю
70
Флипс
6
Сиссоко
6
Сиссоко
70
Флипс
Остались в запасе
Брест
Реймс
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Ное Соу
ЦЗ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
30
Николас Пеннето
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
8
Морету Кассама
ЦП
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Ное Соу
ЦЗ
Остались в запасе
30
Николас Пеннето
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
8
Морету Кассама
ЦП
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Брест - Реймс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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