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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Марсель
Брест - Марсель: обзор матча 13 марта 2022
Брест
13.03.2022, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 4
Завершен
Марсель
90+1'
И. Кардона
3'
Жерсон
63'
А. Милик
71'
А. Арит
90+4'
Д. Ундер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Марсель
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
Д. Ундер
Пас отдал
П. Лопес
90'
+1
Желтая карточка
Л. Перес
ГОЛ! 1:3!
И. Кардона
90'
+1
90'
Желтая карточка
П. Гуйе
82'
Замена
В. Ронжье
️️️️
М. Гендузи
82'
Замена
Д. Ундер
️️️️
А. Арит
77'
Желтая карточка
В. Салиба
71'
ГОЛ! 0:3!
А. Арит
70'
Замена
Д. Чалета-Цар
️️️️
Л. Балерди
70'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
А. Милик
70'
Замена
Л. Перес
️️️️
С. Колашинац
Замена
С. Мунье
️️️️
Ж. ле Дуарон
66'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Ю. Белаили
66'
Замена
Л. Агум
️️️️
У. Маньетти
66'
63'
ГОЛ! 0:2!
А. Милик
Пас отдал
А. Арит
33'
Желтая карточка
М. Гендузи
3'
ГОЛ! 0:1!
Жерсон
Пас отдал
А. Милик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
77
Амин Арит
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
6
Поль Ласн
ОП
80
Янга Мбок
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
21
Валантен Ронжье
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-2-2-2
40
Бизот
3
Брассье
21
Уронен
32
Бен
93
Дюверн
8
Маньетти
93
Белькебла
11
Белаили
9
Онора
9
ле Дуарон
10
Сатриано
4-2-2-1-1
13
Лопес
14
Лирола
2
Салиба
26
Балерди
23
Колашинац
8
Камара
18
Гуйе
6
Гендузи
8
Жерсон
77
Арит
30
Милик
8
Маньетти
6
Агум
6
Агум
8
Маньетти
11
Белаили
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
11
Белаили
9
ле Дуарон
9
Мунье
9
Мунье
9
ле Дуарон
26
Балерди
15
Чалета-Цар
15
Чалета-Цар
26
Балерди
23
Колашинац
14
Перес
14
Перес
23
Колашинац
6
Гендузи
21
Ронжье
21
Ронжье
6
Гендузи
77
Арит
7
Ундер
7
Ундер
77
Арит
30
Милик
94
Бакамбу
94
Бакамбу
30
Милик
Остались в запасе
Брест
Марсель
30
Готье Ларсоннер
ВР
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
80
Янга Мбок
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
30
Стив Манданда
ВР
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
80
Янга Мбок
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Брест - Марсель
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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