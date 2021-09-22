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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Брест
Нант - Брест: обзор матча 22 сентября 2021
Нант
22.09.2021, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
3 : 1
Завершен
Брест
27'
Л. Бляс
55'
П. Чиривелья
58'
Л. Брассье (АГ)
67'
Ж. ле Дуарон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Брест
Замена
К. Мерлен
️️️️
П. Чиривелья
90'
Замена
М. Коко
️️️️
Р. Коло Муани
90'
88'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
Х. Белькебла
85'
Желтая карточка
Л. Брассье
78'
Замена
Р. Саид
️️️️
Ф. Онора
Замена
Д. Аппиа
️️️️
С. Корчиа
78'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
Л. Бляс
78'
67'
ГОЛ! 3:1!
Ж. ле Дуарон
66'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
И. Кардона
66'
Замена
С. Мунье
️️️️
Л. Агум
Замена
В. Геббельс
️️️️
К. Кулибали
59'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Л. Брассье
58'
ГОЛ! 2:0!
П. Чиривелья
Пас отдал
С. Корчиа
55'
52'
Желтая карточка
Б. Шардонне
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
31'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бляс
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Нант
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
14
Осман Букари
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Ное Соу
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Рафики Саид
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
3-3-2-2
40
Лафон
5
Паллуа
21
Кастеллетто
5
Жиротто
22
Траоре
4
Чиривелья
14
Корчиа
27
Саймон
10
Бляс
17
Кулибали
9
Муани
4-1-2-2-1
40
Бизот
18
Пьерр-Габриэль
93
Дюверн
5
Шардонне
3
Брассье
6
Агум
93
Белькебла
80
Мбок
9
Онора
21
Февр
7
Кардона
4
Чиривелья
26
Мерлен
26
Мерлен
4
Чиривелья
14
Корчиа
8
Аппиа
8
Аппиа
14
Корчиа
10
Бляс
8
Мутуссами
8
Мутуссами
10
Бляс
17
Кулибали
69
Геббельс
69
Геббельс
17
Кулибали
9
Муани
97
Коко
97
Коко
9
Муани
9
Онора
19
Саид
19
Саид
9
Онора
7
Кардона
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
7
Кардона
6
Агум
9
Мунье
9
Мунье
6
Агум
93
Белькебла
20
Баджи
20
Баджи
93
Белькебла
Остались в запасе
Нант
Брест
14
Осман Букари
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Ное Соу
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
14
Осман Букари
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Ное Соу
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Нант - Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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