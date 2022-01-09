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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Ницца
Брест - Ницца: обзор матча 09 января 2022
Брест
09.01.2022, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 3
Завершен
Ницца
13'
К. Дольберг
79'
А. Делор
90+4'
А. Гуири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Ницца
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
А. Гуири
Пас отдал
А. Клод-Морис
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Ф. Онора
89'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
С. Мунье
89'
79'
ГОЛ! 0:2!
А. Делор
Пас отдал
А. Гуири
Замена
И. Кардона
️️️️
Ж. ле Дуарон
76'
Замена
Р. Саид
️️️️
П. Ласн
76'
69'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Д. Клюйверт
69'
Замена
К. Тюрам
️️️️
Х. Будауи
65'
Желтая карточка
Ж. Тодибо
60'
Замена
А. Делор
️️️️
К. Дольберг
55'
Желтая карточка
В. Бенитес
25'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
20'
Красная карточка
М. Шнейдерлен
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Дольберг
Пас отдал
Д. Клюйверт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
19
Рафики Саид
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
14
Джастин Смит
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
4-2-2-2
40
Бизот
93
Дюверн
29
Эрейе
5
Шардонне
18
Пьерр-Габриэль
6
Ласн
6
Агум
21
Февр
9
Онора
9
ле Дуарон
9
Мунье
4-2-1-1-2
44
Бенитес
4
Данте
20
Тодибо
24
Данильюк
3
Лотомба
13
Росарио
14
Шнейдерлен
6
Будауи
19
Клюйверт
9
Гуири
9
Дольберг
9
Онора
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
9
Онора
6
Ласн
19
Саид
19
Саид
6
Ласн
9
ле Дуарон
7
Кардона
7
Кардона
9
ле Дуарон
9
Мунье
20
Баджи
20
Баджи
9
Мунье
6
Будауи
19
Тюрам
19
Тюрам
6
Будауи
19
Клюйверт
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
19
Клюйверт
9
Дольберг
9
Делор
9
Делор
9
Дольберг
Остались в запасе
Брест
Ницца
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
1
Марцин Булка
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
14
Джастин Смит
ЦЗ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
14
Джастин Смит
ЦЗ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Брест - Ницца
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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