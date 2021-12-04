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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Брест
Марсель - Брест: обзор матча 04 декабря 2021
Марсель
04.12.2021, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 2
Завершен
Брест
29'
Жерсон
53'
Р. Февр (П)
71'
Ф. Онора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Брест
90'
+4
Желтая карточка
И. Кардона
90'
+3
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
84'
Замена
Р. Саид
️️️️
Ф. Онора
72'
Замена
Л. Агум
️️️️
У. Маньетти
71'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Онора
Пас отдал
Ж. ле Дуарон
Замена
А. Милик
️️️️
Б. Камара
70'
66'
Замена
И. Кардона
️️️️
Р. дель Кастильо
Желтая карточка
Б. Камара
61'
Замена
Д. Ундер
️️️️
К. де ла Фуэнте
57'
Замена
П. Лирола
️️️️
А. Арит
57'
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Февр
ГОЛ! 1:0!
Жерсон
Пас отдал
Д. Пайет
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
77
Амин Арит
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Брест
40
Марко Бизот
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
3-1-3-3
13
Лопес
2
Салиба
27
Гонсалес
14
Перес
8
Камара
21
Ронжье
6
Гендузи
8
Жерсон
23
де ла Фуэнте
77
Арит
10
Пайет
4-2-3-1
40
Бизот
18
Пьерр-Габриэль
29
Эрейе
93
Дюверн
5
Шардонне
8
Маньетти
93
Белькебла
20
дель Кастильо
9
Онора
21
Февр
9
ле Дуарон
77
Арит
14
Лирола
14
Лирола
77
Арит
23
де ла Фуэнте
7
Ундер
7
Ундер
23
де ла Фуэнте
8
Камара
30
Милик
30
Милик
8
Камара
8
Маньетти
6
Агум
6
Агум
8
Маньетти
20
дель Кастильо
7
Кардона
7
Кардона
20
дель Кастильо
9
Онора
19
Саид
19
Саид
9
Онора
Остались в запасе
Марсель
Брест
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
11
Луис Энрике
ЛВ
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Марсель - Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
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