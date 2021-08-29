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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Брест
Страсбур - Брест: обзор матча 29 августа 2021
Страсбур
29.08.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 1
Завершен
Брест
24'
С. Прсич
42'
Ж. Дюверн (АГ)
84'
А. Томассон
26'
И. Кардона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Брест
Замена
М. Сиби
️️️️
Д. Ленар
89'
86'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
ГОЛ! 3:1!
А. Томассон
Пас отдал
Л. Ажорк
84'
75'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Й. Уронен
Замена
Х. Диалло
️️️️
К. Гамейро
71'
Замена
М. Ле Марша
️️️️
К. Фила
71'
67'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
Х. Белькебла
66'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
И. Кардона
Желтая карточка
К. Фила
55'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ж. Дюверн
42'
26'
ГОЛ! 1:1!
И. Кардона
Пас отдал
С. Мунье
ГОЛ! 1:0!
С. Прсич
Пас отдал
Л. Ажорк
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Кароль Фила
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
70
Нордин Кандиль
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
29
Марвин Сенайя
ЦФ
19
Хабиб Диарра
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Ное Соу
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
4-3-1-2
26
Селс
19
Каси
5
Перрен
4
Джику
4
Фила
14
Ленар
14
Прсич
27
Беллегард
28
Томассон
9
Гамейро
19
Ажорк
4-3-1-2
40
Бизот
18
Пьерр-Габриэль
93
Дюверн
21
Уронен
3
Брассье
80
Мбок
8
Маньетти
93
Белькебла
9
Онора
9
Мунье
7
Кардона
4
Фила
23
Ле Марша
23
Ле Марша
4
Фила
14
Ленар
23
Сиби
23
Сиби
14
Ленар
9
Гамейро
13
Диалло
13
Диалло
9
Гамейро
21
Уронен
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
21
Уронен
93
Белькебла
12
Филиппото
12
Филиппото
93
Белькебла
7
Кардона
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
7
Кардона
Остались в запасе
Страсбур
Брест
1
Эиджи Кавашима
ВР
70
Нордин Кандиль
ЦП
11
Мехди Шахири
ЛВ
29
Марвин Сенайя
ЦФ
19
Хабиб Диарра
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Ное Соу
ЦЗ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
70
Нордин Кандиль
ЦП
11
Мехди Шахири
ЛВ
29
Марвин Сенайя
ЦФ
19
Хабиб Диарра
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Ное Соу
ЦЗ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Страсбур - Брест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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