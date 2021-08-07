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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Брест
Лион - Брест: обзор матча 07 августа 2021
Лион
07.08.2021, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 1
Завершен
Брест
62'
И. Слимани
43'
И. Кардона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Брест
Желтая карточка
И. Слимани
90'
+3
78'
Замена
Ж. Дюверн
️️️️
Ф. Онора
77'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
67'
Желтая карточка
У. Маньетти
65'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
И. Кардона
ГОЛ! 1:1!
И. Слимани
Пас отдал
К. Токо Экамби
62'
Замена
Л. Пакета
️️️️
Р. Шерки
60'
Замена
И. Слимани
️️️️
Т. Мендес
60'
43'
ГОЛ! 0:1!
И. Кардона
18'
Замена
У. Маньетти
️️️️
Х. Белькебла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лион
16
Малколм Баркола
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
11
Лукас Пакета
АП
8
Флоран Да Силва
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
6
Марсело
23
Люкеба
27
Густо
23
Мендес
10
Ауа
8
Какере
10
Шерки
9
Дембеле
9
Экамби
4-2-2-2
40
Бизот
18
Пьерр-Габриэль
5
Шардонне
21
Уронен
3
Брассье
80
Мбок
93
Белькебла
9
Онора
21
Февр
9
Мунье
7
Кардона
10
Шерки
11
Пакета
11
Пакета
10
Шерки
23
Мендес
19
Слимани
19
Слимани
23
Мендес
9
Онора
93
Дюверн
93
Дюверн
9
Онора
18
Пьерр-Габриэль
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
18
Пьерр-Габриэль
93
Белькебла
8
Маньетти
8
Маньетти
93
Белькебла
7
Кардона
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
7
Кардона
Остались в запасе
Лион
Брест
16
Малколм Баркола
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
8
Флоран Да Силва
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
16
Малколм Баркола
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
8
Флоран Да Силва
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Лион - Брест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Групама Стэдиум
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