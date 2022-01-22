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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Лилль
Брест - Лилль: обзор матча 22 января 2022
Брест
22.01.2022, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 0
Завершен
Лилль
3'
Т. Джало (АГ)
90+5'
С. Мунье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Лилль
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Мунье
90'
+5
Замена
Я. Мбок
️️️️
Р. Февр
89'
87'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Б. Андре
Замена
И. Кардона
️️️️
Ж. ле Дуарон
80'
76'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Ж. Бамба
76'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Б. Йылмаз
67'
Замена
А. Онана
️️️️
Т. Веа
58'
Желтая карточка
Р. Саншеш
57'
Желтая карточка
Рейнилду
54'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
46'
Замена
З. Челик
️️️️
Т. Джало
Желтая карточка
Л. Агум
27'
Желтая карточка
С. Мунье
11'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Джало
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
80
Янга Мбок
ЦП
19
Рафики Саид
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
4-1-1-2-2
40
Бизот
3
Брассье
5
Шардонне
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
6
Ласн
8
Маньетти
21
Февр
9
Онора
9
Мунье
9
ле Дуарон
4-2-1-3
13
Грбич
35
Джало
6
Фонте
4
Ботман
17
Рейнилду
8
Саншеш
21
Андре
19
Бамба
22
Веа
17
Йылмаз
15
Дэвид
21
Февр
80
Мбок
80
Мбок
21
Февр
9
ле Дуарон
7
Кардона
7
Кардона
9
ле Дуарон
19
Бамба
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
19
Бамба
35
Джало
2
Челик
2
Челик
35
Джало
22
Веа
24
Онана
24
Онана
22
Веа
17
Йылмаз
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
17
Йылмаз
21
Андре
80
Лихаджи
80
Лихаджи
21
Андре
Остались в запасе
Брест
Лилль
30
Готье Ларсоннер
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
19
Рафики Саид
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
16
Адам Якубек
ВР
7
Анхель Гомес
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
19
Рафики Саид
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
7
Анхель Гомес
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Брест - Лилль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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