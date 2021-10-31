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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Монако
Брест - Монако: обзор матча 31 октября 2021
Брест
31.10.2021, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 0
Завершен
Монако
18'
С. Мунье
79'
Ф. Онора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Монако
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Р. Февр
90'
84'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
В. Бен-Йеддер
83'
Желтая карточка
К. Фолланд
81'
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
ГОЛ! 2:0!
Ф. Онора
Пас отдал
И. Кардона
79'
66'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Ж. Мартинш
66'
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Энрике
58'
Замена
А. Головин
️️️️
Ж. Лукас
Замена
И. Кардона
️️️️
Ж. ле Дуарон
58'
Желтая карточка
У. Маньетти
53'
Замена
Л. Брассье
️️️️
К. Эрейе
46'
46'
Замена
М. Боадю
️️️️
С. Диоп
42'
Желтая карточка
С. Диоп
ГОЛ! 1:0!
С. Мунье
Пас отдал
Ж. ле Дуарон
18'
17'
Желтая карточка
К. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
19
Рафики Саид
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
4-2-2-2
40
Бизот
5
Шардонне
29
Эрейе
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
8
Маньетти
93
Белькебла
21
Февр
9
Онора
9
ле Дуарон
9
Мунье
4-1-1-2-2
1
Нюбель
2
Агилар
3
Марипан
5
Бадьяшиль
12
Энрике
14
Чуамени
6
Лукас
10
Мартинш
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
29
Эрейе
3
Брассье
3
Брассье
29
Эрейе
21
Февр
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
21
Февр
9
ле Дуарон
7
Кардона
7
Кардона
9
ле Дуарон
10
Мартинш
19
Сидибе
19
Сидибе
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
24
Фофана
24
Фофана
10
Бен-Йеддер
6
Лукас
10
Головин
10
Головин
6
Лукас
12
Энрике
4
Якобс
4
Якобс
12
Энрике
10
Диоп
10
Боадю
10
Боадю
10
Диоп
Остались в запасе
Брест
Монако
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
19
Рафики Саид
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
99
Радослав Майецки
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
19
Рафики Саид
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Брест - Монако
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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