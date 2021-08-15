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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Ренн
Брест - Ренн: обзор матча 15 августа 2021
Брест
15.08.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
90+1'
Ж. ле Дуарон
84'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Ренн
90'
+2
Замена
В. Омари
️️️️
М. Терье
ГОЛ! 1:1!
Ж. ле Дуарон
Пас отдал
Ф. Онора
90'
+1
88'
Желтая карточка
Х. Траоре
85'
Замена
️️️️
К. Сулемана
84'
ГОЛ! 0:1!
С. Гирасси
Пас отдал
Б. Мелинг
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
И. Кардона
83'
Замена
Ж. Дюверн
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
83'
79'
Желтая карточка
Л. Угочукву
76'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Ж. Доку
76'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Ф. Тайт
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Й. Уронен
72'
Желтая карточка
Л. Брассье
44'
44'
Желтая карточка
Б. Бурижо
Желтая карточка
Ф. Онора
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
37
Грегуар Кудер
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
19
Рафики Саид
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-2-2-2
40
Бизот
3
Брассье
21
Уронен
5
Шардонне
18
Пьерр-Габриэль
8
Маньетти
80
Мбок
21
Февр
9
Онора
7
Кардона
9
Мунье
4-1-1-2-2
1
Гомис
14
Траоре
21
Агер
5
Баде
24
Мелинг
18
Угочукву
27
Бурижо
11
Терье
29
Тайт
11
Доку
7
Сулемана
18
Пьерр-Габриэль
93
Дюверн
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
21
Уронен
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
21
Уронен
7
Кардона
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
7
Кардона
11
Терье
17
Омари
17
Омари
11
Терье
29
Тайт
6
Камавинга
6
Камавинга
29
Тайт
11
Доку
9
Гирасси
9
Гирасси
11
Доку
Остались в запасе
Брест
Ренн
30
Готье Ларсоннер
ВР
37
Грегуар Кудер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
19
Рафики Саид
ЦП
12
Ромен Филиппото
ЛВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
37
Грегуар Кудер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
19
Рафики Саид
ЦП
12
Ромен Филиппото
ЛВ
Остались в запасе
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Брест - Ренн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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