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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Брест
ПСЖ - Брест: обзор матча 15 января 2022
ПСЖ
15.01.2022, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 0
Завершен
Брест
32'
К. Мбаппе
53'
Т. Керер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Брест
Замена
Э. Мишу
️️️️
М. Верратти
90'
+1
90'
+1
Замена
Ю. Баджи
️️️️
Р. Февр
80'
Замена
Л. Брассье
️️️️
К. Эрейе
Замена
Х. Симонс
️️️️
М. Икарди
80'
Замена
Л. Паредес
️️️️
А. Эррера
80'
Замена
С. Рамос
️️️️
А. Ди Мария
72'
Желтая карточка
Д. Перейра
65'
61'
Желтая карточка
Б. Шардонне
59'
Замена
Я. Мбок
️️️️
Л. Агум
59'
Замена
П. Ласн
️️️️
У. Маньетти
59'
Замена
С. Мунье
️️️️
И. Кардона
Желтая карточка
М. Верратти
58'
Желтая карточка
П. Кимпембе
55'
ГОЛ! 2:0!
Т. Керер
Пас отдал
Н. Мендеш
53'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Д. Вейналдум
46'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Агум
34'
Желтая карточка
У. Маньетти
Желтая карточка
К. Мбаппе
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Д. Вейналдум
32'
Желтая карточка
А. Эррера
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Брест
40
Марко Бизот
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Хави Симонс
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
80
Янга Мбок
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
4-3-1-2
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
6
Керер
3
Кимпембе
6
Верратти
21
Эррера
23
Вейналдум
11
Ди Мария
9
Икарди
10
Мбаппе
4-1-1-2-2
40
Бизот
18
Пьерр-Габриэль
5
Шардонне
93
Дюверн
29
Эрейе
6
Агум
8
Маньетти
9
Онора
21
Февр
9
ле Дуарон
7
Кардона
9
Икарди
7
Симонс
7
Симонс
9
Икарди
11
Ди Мария
93
Рамос
93
Рамос
11
Ди Мария
21
Эррера
5
Паредес
5
Паредес
21
Эррера
23
Вейналдум
2
Перейра
2
Перейра
23
Вейналдум
6
Верратти
20
Мишу
20
Мишу
6
Верратти
29
Эрейе
3
Брассье
3
Брассье
29
Эрейе
8
Маньетти
6
Ласн
6
Ласн
8
Маньетти
6
Агум
80
Мбок
80
Мбок
6
Агум
7
Кардона
9
Мунье
9
Мунье
7
Кардона
21
Февр
20
Баджи
20
Баджи
21
Февр
Остались в запасе
ПСЖ
Брест
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча ПСЖ - Брест
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
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