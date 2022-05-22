Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аарон Леннон - статистика

Завершил карьеру
16 апреля 1987 (39)
#12 | Полузащитник
165 см | 61 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бернли
26
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Бернли
1 : 2
22.05.2022
Ньюкасл
73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
1 : 1
19.05.2022
Бернли
79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
1 : 0
15.05.2022
Бернли
78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
1 : 3
07.05.2022
Астон Вилла
1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уотфорд
1 : 2
30.04.2022
Бернли
1' - 89'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Бернли
1 : 0
24.04.2022
Вулверхэмптон
71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Бернли
2 : 0
21.04.2022
Саутгемптон
66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
1 : 1
17.04.2022
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Норвич Сити
2 : 0
10.04.2022
Бернли
1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
3 : 2
06.04.2022
Эвертон
1' - 85'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
0 : 2
02.04.2022
Манчестер Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брентфорд
2 : 0
12.03.2022
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Бернли
0 : 4
05.03.2022
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Бернли
0 : 2
01.03.2022
Лестер
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
26.02.2022
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Бернли
1 : 0
23.02.2022
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Брайтон
0 : 3
19.02.2022
Бернли
1' - 90'
69'
61'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0 : 1
13.02.2022
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Бернли
1 : 1
08.02.2022
Манчестер Юнайтед
69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
0 : 0
05.02.2022
Уотфорд
1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
0 : 0
23.01.2022
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лидс
3 : 1
02.01.2022
Бернли
1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
30.12.2021
Бернли
1' - 74'
38'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
0 : 0
12.12.2021
Вест Хэм
88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ньюкасл
1 : 0
04.12.2021
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
01.12.2021
Бернли
85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Бернли
3 : 3
20.11.2021
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Бернли
3 : 1
30.10.2021
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Саутгемптон
2 : 2
23.10.2021
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Сити
2 : 0
16.10.2021
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Бернли
0 : 0
02.10.2021
Норвич Сити
1' - 60'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Лестер
2 : 2
25.09.2021
Бернли
87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Бернли
0 : 1
18.09.2021
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Эвертон
3 : 1
13.09.2021
Бернли
76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Бернли
1 : 1
29.08.2021
Лидс
63' - 90'
90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+