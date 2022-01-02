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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Бернли
Лидс - Бернли: обзор матча 02 января 2022
Лидс
02.01.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Бернли
39'
Д. Харрисон
77'
С. Даллас
90+2'
Д. Джеймс
54'
М. Корне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Бернли
ГОЛ! 3:1!
Д. Джеймс
Пас отдал
Д. Гелхардт
90'
+2
84'
Замена
М. Выдра
️️️️
К. Вуд
80'
Замена
Д. Родригес
️️️️
А. Леннон
ГОЛ! 2:1!
С. Даллас
Пас отдал
М. Клих
77'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Д. Харрисон
62'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Т. Робертс
58'
54'
ГОЛ! 1:1!
М. Корне
Желтая карточка
Д. Льоренте
53'
46'
Замена
М. Корне
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
ГОЛ! 1:0!
Д. Харрисон
39'
28'
Желтая карточка
Д. Тарковски
Желтая карточка
Т. Робертс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Рафинья
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
46
Крис Мур
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
5
Лео Ельде
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Дейл Стивенс
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Мелье
12
Эйлинг
4
Кох
3
Льоренте
23
Фирпо
15
Даллас
28
Форшоу
43
Клих
11
Харрисон
11
Рафинья
19
Робертс
4-1-3-1-1
13
Хеннесси
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
8
Вествуд
7
Гудмундссон
4
Корк
12
Леннон
11
Макнил
9
Вуд
11
Харрисон
7
Джеймс
7
Джеймс
11
Харрисон
19
Робертс
11
Гелхардт
11
Гелхардт
19
Робертс
7
Гудмундссон
70
Корне
70
Корне
7
Гудмундссон
12
Леннон
16
Родригес
16
Родригес
12
Леннон
9
Вуд
11
Выдра
11
Выдра
9
Вуд
Остались в запасе
Лидс
Бернли
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
46
Крис Мур
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
5
Лео Ельде
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Уилл Норрис
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
46
Крис Мур
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
5
Лео Ельде
ЦФ
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Уилл Норрис
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Лидс - Бернли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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