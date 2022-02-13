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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Ливерпуль
Бернли - Ливерпуль: обзор матча 13 февраля 2022
Бернли
13.02.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
40'
Фабиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Ливерпуль
90'
+2
Замена
Д. Милнер
️️️️
Н. Кейта
Замена
Э. Барнс
️️️️
В. Вегхорст
75'
67'
Замена
Д. Жота
️️️️
С. Мане
Замена
Д. Макнил
️️️️
Д. Родригес
62'
59'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Хендерсон
40'
ГОЛ! 0:1!
Фабиньо
27'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
16
Дейл Стивенс
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
4-1-2-1-2
1
Поуп
33
Питерс
6
Тарковски
15
Ми
14
Робертс
8
Вествуд
8
Браунхилл
12
Леннон
70
Корне
9
Вегхорст
16
Родригес
4-1-2-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
32
Матип
3
Робертсон
6
Фабиньо
8
Кейта
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
16
Родригес
11
Макнил
11
Макнил
16
Родригес
9
Вегхорст
35
Барнс
35
Барнс
9
Вегхорст
8
Кейта
20
Милнер
20
Милнер
8
Кейта
14
Хендерсон
6
Алькантара
6
Алькантара
14
Хендерсон
10
Мане
20
Жота
20
Жота
10
Мане
Остались в запасе
Бернли
Ливерпуль
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Луис Диас
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Луис Диас
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Бернли - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
Okko
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