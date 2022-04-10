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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Бернли
Норвич Сити - Бернли: обзор матча 10 апреля 2022
Норвич Сити
10.04.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Бернли
9'
П. Лис-Мелу
86'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Бернли
Замена
Х. Цолис
️️️️
Т. Пукки
89'
ГОЛ! 2:0!
Т. Пукки
Пас отдал
М. Норманн
86'
84'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
Замена
Б. Уильямс
️️️️
Д. Яннулис
84'
78'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
Замена
Л. Рупп
️️️️
П. Лис-Мелу
68'
64'
Замена
Д. Макнил
️️️️
А. Леннон
56'
Замена
М. Выдра
️️️️
В. Вегхорст
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
26'
ГОЛ! 1:0!
П. Лис-Мелу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
26
Киран Доуэлл
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
27
Тони Спринжетт
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Крул
13
Яннулис
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Бирам
17
Норманн
33
Лис-Мелу
23
МакЛин
26
Доуэлл
7
Рашица
20
Пукки
4-1-2-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
22
Коллинс
6
Тарковски
18
Тэйлор
8
Вествуд
12
Леннон
8
Браунхилл
70
Корне
9
Вегхорст
16
Родригес
13
Яннулис
33
Уильямс
33
Уильямс
13
Яннулис
33
Лис-Мелу
10
Рупп
10
Рупп
33
Лис-Мелу
20
Пукки
17
Цолис
17
Цолис
20
Пукки
12
Леннон
11
Макнил
11
Макнил
12
Леннон
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
9
Вегхорст
11
Выдра
11
Выдра
9
Вегхорст
Остались в запасе
Норвич Сити
Бернли
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
27
Тони Спринжетт
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
27
Тони Спринжетт
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Норвич Сити - Бернли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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