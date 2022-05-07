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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Астон Вилла
Бернли - Астон Вилла: обзор матча 07 мая 2022
Бернли
07.05.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 3
Завершен
Астон Вилла
90+2'
М. Корне
7'
Д. Ингс
31'
Э. Буэндия
52'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Астон Вилла
ГОЛ! 1:3!
М. Корне
90'
+2
79'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Э. Буэндия
74'
Замена
Э. Янг
️️️️
Д. Ингс
Замена
Э. Питерс
️️️️
Э. Барнс
72'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
69'
68'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
К. Чамберс
Замена
М. Корне
️️️️
А. Леннон
66'
52'
ГОЛ! 0:3!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. МакГинн
Замена
К. Лонг
️️️️
Д. Тарковски
47'
45'
+1
Желтая карточка
О. Уоткинс
31'
ГОЛ! 0:2!
Э. Буэндия
Пас отдал
Л. Динь
21'
Желтая карточка
Л. Динь
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Э. Буэндия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Майк Джексон
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Дейл Стивенс
ЦП
11
Дара Костеллоу
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
4-3-1-2
1
Поуп
18
Тэйлор
6
Тарковски
22
Коллинс
14
Робертс
8
Браунхилл
4
Корк
12
Леннон
11
Макнил
35
Барнс
9
Вегхорст
3-3-1-3
1
Мартинес
5
Мингс
15
Конса
12
Чамберс
2
Кэш
12
Луис
12
Динь
7
МакГинн
11
Уоткинс
10
Буэндия
28
Ингс
35
Барнс
33
Питерс
33
Питерс
35
Барнс
6
Тарковски
13
Лонг
13
Лонг
6
Тарковски
12
Леннон
70
Корне
70
Корне
12
Леннон
10
Буэндия
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Буэндия
28
Ингс
15
Янг
15
Янг
28
Ингс
12
Чамберс
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
12
Чамберс
Остались в запасе
Бернли
Астон Вилла
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
11
Дара Костеллоу
ЦФ
Главный тренер
Майк Джексон
1
Робин Ольсен
ВР
6
Марвелус Накамба
ОП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
11
Дара Костеллоу
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
6
Марвелус Накамба
ОП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Майк Джексон
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Бернли - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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