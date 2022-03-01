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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Лестер
Бернли - Лестер: обзор матча 01 марта 2022
Бернли
01.03.2022, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Лестер
82'
Д. Мэддисон
90'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Лестер
90'
+2
Желтая карточка
К. Дьюсбери-Холл
90'
ГОЛ! 0:2!
Д. Варди
Пас отдал
Х. Барнс
Замена
Э. Барнс
️️️️
Э. Вествуд
88'
82'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Д. Варди
73'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Ю. Тилеманс
72'
Замена
Д. Варди
️️️️
П. Дака
Замена
Д. Родригес
️️️️
М. Корне
71'
Желтая карточка
В. Вегхорст
57'
46'
Замена
А. Лукман
️️️️
Р. Перейра
Замена
Н. Коллинс
️️️️
Б. Ми
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Поуп
18
Тэйлор
6
Тарковски
15
Ми
14
Робертс
8
Вествуд
8
Браунхилл
12
Леннон
70
Корне
11
Макнил
9
Вегхорст
4-1-4-1
1
Шмейхель
21
Перейра
12
Амарти
2
Сеюнджу
33
Томас
8
Дьюсбери-Холл
11
Олбрайтон
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Барнс
27
Дака
15
Ми
22
Коллинс
22
Коллинс
15
Ми
8
Вествуд
35
Барнс
35
Барнс
8
Вествуд
70
Корне
16
Родригес
16
Родригес
70
Корне
21
Перейра
11
Лукман
11
Лукман
21
Перейра
18
Тилеманс
10
Мэддисон
10
Мэддисон
18
Тилеманс
27
Дака
9
Варди
9
Варди
27
Дака
Остались в запасе
Бернли
Лестер
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Бернли - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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