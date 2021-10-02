Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Норвич Сити
Бернли - Норвич Сити: обзор матча 02 октября 2021
Бернли
02.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Норвич Сити
90'
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Сарджент
Замена
Э. Барнс
️️️️
К. Вуд
80'
80'
Замена
Л. Рупп
️️️️
П. Лис-Мелу
80'
Замена
М. Рашица
️️️️
Т. Пукки
74'
Желтая карточка
М. Ааронс
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
А. Леннон
60'
Желтая карточка
Д. Родригес
49'
Замена
Д. Родригес
️️️️
М. Выдра
35'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
33'
27'
Желтая карточка
М. Норманн
Желтая карточка
М. Лоутон
25'
Желтая карточка
К. Вуд
24'
Желтая карточка
Д. Тарковски
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
7
Милот Рашица
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
18
Тэйлор
6
Тарковски
22
Коллинс
38
Лоутон
8
Вествуд
8
Браунхилл
12
Леннон
11
Макнил
9
Вуд
11
Выдра
3-3-2-2
23
Крул
4
Хэнли
23
Гибсон
5
Кабак
3
Ааронс
17
Норманн
13
Яннулис
33
Лис-Мелу
23
МакЛин
20
Пукки
9
Сарджент
12
Леннон
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
12
Леннон
9
Вуд
35
Барнс
35
Барнс
9
Вуд
11
Выдра
16
Родригес
16
Родригес
11
Выдра
33
Лис-Мелу
10
Рупп
10
Рупп
33
Лис-Мелу
20
Пукки
7
Рашица
7
Рашица
20
Пукки
9
Сарджент
33
Айда
33
Айда
9
Сарджент
Остались в запасе
Бернли
Норвич Сити
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
17
Христос Цолис
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
17
Христос Цолис
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Бернли - Норвич Сити
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Норвич Сити
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+