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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Бернли
Манчестер Сити - Бернли: обзор матча 16 октября 2021
Манчестер Сити
16.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Бернли
12'
Б. Силва
70'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Бернли
Замена
К. Палмер
️️️️
Б. Силва
90'
+1
Замена
Фернандиньо
️️️️
К. Де Брюйне
84'
82'
Замена
Д. Родригес
️️️️
К. Вуд
Замена
Р. Диаш
️️️️
Э. Ляпорт
72'
72'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Д. Корк
ГОЛ! 2:0!
К. Де Брюйне
70'
56'
Замена
Э. Барнс
️️️️
М. Корне
Желтая карточка
Э. Ляпорт
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Б. Силва
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Сити
1
Киран Сликер
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-1-3-2
1
Стеффен
6
Стоунз
14
Ляпорт
15
Аке
2
Канселу
16
Родри
19
Стерлинг
20
Силва
26
Марез
47
Фоден
26
Де Брюйне
4-1-2-2-1
1
Поуп
38
Лоутон
6
Тарковски
22
Коллинс
33
Питерс
8
Вествуд
8
Браунхилл
4
Корк
70
Корне
11
Макнил
9
Вуд
20
Силва
10
Палмер
10
Палмер
20
Силва
14
Ляпорт
3
Диаш
3
Диаш
14
Ляпорт
26
Де Брюйне
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
26
Де Брюйне
4
Корк
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
4
Корк
70
Корне
35
Барнс
35
Барнс
70
Корне
9
Вуд
16
Родригес
16
Родригес
9
Вуд
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бернли
1
Киран Сликер
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Уилл Норрис
ВР
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Киран Сликер
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Сити - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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