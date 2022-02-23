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АПЛ 2026/2027
Бернли - Тоттенхэм
Бернли - Тоттенхэм: обзор матча 23 февраля 2022
Бернли
23.02.2022, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
71'
Б. Ми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Тоттенхэм
Замена
Э. Барнс
️️️️
В. Вегхорст
89'
79'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Р. Сессеньон
ГОЛ! 1:0!
Б. Ми
Пас отдал
Д. Браунхилл
71'
65'
Замена
Л. Моура
️️️️
Эмерсон
46'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Р. Бентанкур
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
14
Коннор Робертс
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Райан Сессеньон
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Тоттенхэм
6
Дэвинсон Санчес
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
4-2-2-2
1
Поуп
14
Робертс
6
Тарковски
15
Ми
33
Питерс
4
Корк
8
Браунхилл
11
Макнил
12
Леннон
16
Родригес
9
Вегхорст
4-1-2-2-1
1
Льорис
22
Эмерсон
15
Дайер
21
Ромеро
4
Дэвис
30
Сессеньон
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
21
Кулушевски
7
Сон
9
Кейн
9
Вегхорст
35
Барнс
35
Барнс
9
Вегхорст
30
Бентанкур
4
Уинкс
4
Уинкс
30
Бентанкур
30
Сессеньон
34
Бергвейн
34
Бергвейн
30
Сессеньон
22
Эмерсон
7
Моура
7
Моура
22
Эмерсон
Остались в запасе
Бернли
Тоттенхэм
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
6
Дэвинсон Санчес
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Остались в запасе
6
Дэвинсон Санчес
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Бернли - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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