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АПЛ 2026/2027
Бернли - Вулверхэмптон
Бернли - Вулверхэмптон: обзор матча 24 апреля 2022
Бернли
24.04.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
62'
М. Выдра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Вулверхэмптон
90'
+4
Желтая карточка
П. Нету
Желтая карточка
Э. Барнс
90'
+4
Замена
К. Лонг
️️️️
Д. Макнил
86'
79'
Замена
Тринкау
️️️️
Р. Сайсс
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
77'
Замена
А. Леннон
️️️️
М. Выдра
71'
67'
Замена
П. Нету
️️️️
Ф. Силва
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Выдра
Пас отдал
В. Вегхорст
62'
Желтая карточка
М. Выдра
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Майк Джексон
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
11
Дара Костеллоу
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
10
Шикинью
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
4-2-1-3
1
Поуп
18
Тэйлор
22
Коллинс
6
Тарковски
14
Робертс
8
Браунхилл
4
Корк
11
Макнил
9
Вегхорст
16
Родригес
11
Выдра
3-2-2-3
1
Са
15
Коди
29
Сайсс
30
Боли
27
Семеду
17
Кастро
18
Дендокер
8
Моутинью
21
Силва
7
Хванг
9
Хименес
11
Макнил
13
Лонг
13
Лонг
11
Макнил
11
Выдра
12
Леннон
12
Леннон
11
Выдра
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
21
Силва
7
Нету
7
Нету
21
Силва
29
Сайсс
7
Тринкау
7
Тринкау
29
Сайсс
Остались в запасе
Бернли
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
11
Дара Костеллоу
ЦФ
Главный тренер
Майк Джексон
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
11
Дара Костеллоу
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Майк Джексон
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Бернли - Вулверхэмптон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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