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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Бернли
Уотфорд - Бернли: обзор матча 30 апреля 2022
Уотфорд
30.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Бернли
8'
Д. Тарковски (АГ)
83'
Д. Корк
86'
Д. Браунхилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Бернли
90'
+2
Замена
Д. Стивенс
️️️️
М. Выдра
Желтая карточка
Ю. Куцка
90'
89'
Замена
М. Лоутон
️️️️
А. Леннон
86'
ГОЛ! 1:2!
Д. Браунхилл
Пас отдал
М. Выдра
83'
ГОЛ! 1:1!
Д. Корк
Пас отдал
Ч. Тэйлор
60'
Замена
Э. Барнс
️️️️
В. Вегхорст
48'
Желтая карточка
Д. Тарковски
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Тарковски
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Майк Джексон
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
32
Дэн Гослинг
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
11
Дара Костеллоу
ЦФ
4-3-1-2
12
Фостер
11
Камара
27
Кабаселе
33
Самир
17
Фемения
17
Сиссоко
26
Луза
33
Куцка
7
Сарр
17
Деннис
9
Педро
4-3-1-2
1
Поуп
14
Робертс
22
Коллинс
6
Тарковски
18
Тэйлор
12
Леннон
8
Браунхилл
4
Корк
11
Макнил
16
Родригес
9
Вегхорст
12
Леннон
38
Лоутон
38
Лоутон
12
Леннон
Выдра
16
Стивенс
16
Стивенс
Выдра
11
Выдра
11
Выдра
9
Вегхорст
35
Барнс
35
Барнс
9
Вегхорст
Остались в запасе
Уотфорд
Бернли
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
32
Дэн Гослинг
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дара Костеллоу
ЦФ
Главный тренер
Майк Джексон
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
32
Дэн Гослинг
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дара Костеллоу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Майк Джексон
Статистика матча Уотфорд - Бернли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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