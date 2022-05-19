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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Бернли
Астон Вилла - Бернли: обзор матча 19 мая 2022
Астон Вилла
19.05.2022, четверг, 22:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
48'
Э. Буэндия
45'
Э. Барнс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Бернли
90'
+1
Красная карточка
М. Лоутон
85'
Замена
М. Лоутон
️️️️
М. Корне
79'
Замена
А. Леннон
️️️️
Д. Макнил
Замена
Д. Ингс
️️️️
О. Уоткинс
78'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. Рэмзи
72'
71'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Э. Барнс
Замена
Б. Траоре
️️️️
К. Чуквуэмека
57'
55'
Желтая карточка
К. Лонг
ГОЛ! 1:1!
Э. Буэндия
Пас отдал
Д. МакГинн
48'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Барнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
11
Дуайт Макнил
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Майк Джексон
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
12
Джош Фини
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
39
Оуэн Доджсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
11
Дара Костеллоу
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Мартинес
12
Динь
12
Чамберс
5
Мингс
2
Кэш
12
Луис
7
МакГинн
17
Чуквуэмека
41
Рэмзи
11
Уоткинс
10
Буэндия
3-2-2-2-1
1
Поуп
13
Лонг
22
Коллинс
6
Тарковски
14
Робертс
18
Тэйлор
8
Браунхилл
4
Корк
11
Макнил
70
Корне
35
Барнс
41
Рэмзи
11
Коутиньо
11
Коутиньо
41
Рэмзи
17
Чуквуэмека
11
Траоре
11
Траоре
17
Чуквуэмека
11
Уоткинс
28
Ингс
28
Ингс
11
Уоткинс
70
Корне
38
Лоутон
38
Лоутон
70
Корне
11
Макнил
12
Леннон
12
Леннон
11
Макнил
35
Барнс
9
Вегхорст
9
Вегхорст
35
Барнс
Остались в запасе
Астон Вилла
Бернли
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
12
Джош Фини
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
39
Оуэн Доджсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
11
Дара Костеллоу
ЦФ
Главный тренер
Майк Джексон
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
12
Джош Фини
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
39
Оуэн Доджсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
11
Дара Костеллоу
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Майк Джексон
Статистика матча Астон Вилла - Бернли
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
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