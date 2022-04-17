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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Бернли
Вест Хэм - Бернли: обзор матча 17 апреля 2022
Вест Хэм
17.04.2022, воскресенье, 16:15
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
74'
Т. Соучек
33'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Бернли
Замена
П. Форнальс
️️️️
М. Ланзини
79'
79'
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Макнил
ГОЛ! 1:1!
Т. Соучек
Пас отдал
М. Ланзини
74'
Желтая карточка
Д. Райс
67'
67'
Желтая карточка
В. Вегхорст
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Н. Влашич
65'
62'
Замена
К. Робертс
️️️️
М. Лоутон
45'
+1
Пенальти не реализован!
М. Корне
Желтая карточка
Л. Фабиански
45'
33'
ГОЛ! 0:1!
В. Вегхорст
30'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
Э. Вествуд
11'
Желтая карточка
Д. Корк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
45
Никола Влашич
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
11
Дуайт Макнил
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Майк Джексон
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
6
Диоп
2
Джонсон
28
Соучек
41
Райс
22
Ланзини
45
Влашич
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-1-2-2
1
Поуп
38
Лоутон
22
Коллинс
6
Тарковски
18
Тэйлор
8
Вествуд
4
Корк
11
Макнил
70
Корне
16
Родригес
9
Вегхорст
22
Ланзини
8
Форнальс
8
Форнальс
22
Ланзини
45
Влашич
10
Бенрахма
10
Бенрахма
45
Влашич
38
Лоутон
14
Робертс
14
Робертс
38
Лоутон
8
Вествуд
8
Браунхилл
8
Браунхилл
8
Вествуд
11
Макнил
11
Выдра
11
Выдра
11
Макнил
Остались в запасе
Вест Хэм
Бернли
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Майк Джексон
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Майк Джексон
Статистика матча Вест Хэм - Бернли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
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