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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Бернли
Лестер - Бернли: обзор матча 25 сентября 2021
Лестер
25.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Бернли
37'
Д. Варди
85'
Д. Варди
12'
Д. Варди (АГ)
40'
М. Корне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Бернли
90'
Желтая карточка
Д. Тарковски
87'
Замена
А. Леннон
️️️️
Д. Макнил
ГОЛ! 2:2!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Бертранд
85'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
А. Лукман
78'
Желтая карточка
Х. Барнс
77'
75'
Замена
Э. Барнс
️️️️
М. Выдра
69'
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Б. Сумаре
62'
60'
Желтая карточка
Э. Вествуд
Замена
Т. Кастань
️️️️
Р. Перейра
46'
45'
+2
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
М. Корне
45'
+1
Желтая карточка
М. Корне
40'
ГОЛ! 1:2!
М. Корне
Пас отдал
М. Выдра
ГОЛ! 1:1!
Д. Варди
Пас отдал
Ю. Тилеманс
37'
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Варди
Желтая карточка
Я. Вестергор
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-1-3-2
1
Шмейхель
5
Бертранд
2
Сеюнджу
23
Вестергор
21
Перейра
34
Сумаре
11
Барнс
4
Ндиди
18
Тилеманс
9
Варди
11
Лукман
4-1-1-2-2
1
Поуп
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
8
Вествуд
8
Браунхилл
70
Корне
11
Макнил
9
Вуд
11
Выдра
21
Перейра
21
Кастань
21
Кастань
21
Перейра
11
Лукман
10
Мэддисон
10
Мэддисон
11
Лукман
34
Сумаре
17
Ихеначо
17
Ихеначо
34
Сумаре
70
Корне
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
70
Корне
11
Макнил
12
Леннон
12
Леннон
11
Макнил
11
Выдра
35
Барнс
35
Барнс
11
Выдра
Остались в запасе
Лестер
Бернли
21
Дэнни Уорд
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Лестер - Бернли
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
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