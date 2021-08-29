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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Лидс
Бернли - Лидс: обзор матча 29 августа 2021
Бернли
29.08.2021, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
61'
К. Вуд
86'
П. Бэмфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Лидс
Желтая карточка
А. Леннон
90'
86'
ГОЛ! 1:1!
П. Бэмфорд
81'
Желтая карточка
П. Стрейк
Замена
М. Выдра
️️️️
Э. Барнс
79'
73'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Родриго
65'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Д. Льоренте
Замена
А. Леннон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
63'
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
Пас отдал
М. Лоутон
61'
53'
Желтая карточка
Родриго
Желтая карточка
Б. Ми
45'
+1
38'
Желтая карточка
К. Филлипс
Желтая карточка
Э. Барнс
28'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
18
Тэйлор
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
3-3-2-2
30
Мелье
3
Льоренте
4
Стрейк
6
Купер
12
Эйлинг
27
Филлипс
15
Даллас
11
Рафинья
11
Харрисон
45
Бэмфорд
19
Родриго
7
Гудмундссон
12
Леннон
12
Леннон
7
Гудмундссон
35
Барнс
11
Выдра
11
Выдра
35
Барнс
3
Льоренте
16
Шеклтон
16
Шеклтон
3
Льоренте
19
Родриго
19
Робертс
19
Робертс
19
Родриго
Остались в запасе
Бернли
Лидс
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Бернли - Лидс
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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