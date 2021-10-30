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Бернли - Брентфорд
Бернли - Брентфорд: обзор матча 30 октября 2021
Бернли
30.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Брентфорд
4'
К. Вуд
32'
М. Лоутон
36'
М. Корне
79'
С. Годдос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Брентфорд
Желтая карточка
Д. Макнил
84'
79'
ГОЛ! 3:1!
С. Годдос
Пас отдал
К. Нергор
77'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
С. Каньос
72'
Желтая карточка
С. Годдос
68'
Замена
В. Янельт
️️️️
М. Йенсен
Замена
М. Выдра
️️️️
М. Корне
68'
58'
Замена
С. Годдос
️️️️
Ф. Ониика
ГОЛ! 3:0!
М. Корне
Пас отдал
Д. Макнил
36'
ГОЛ! 2:0!
М. Лоутон
Пас отдал
Ч. Тэйлор
32'
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Брентфорд
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
4-1-2-2-1
1
Поуп
18
Тэйлор
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
11
Макнил
70
Корне
9
Вуд
4-3-1-2
25
Фернандес
2
Пайннок
25
Занка
18
Янссон
3
Генри
16
Ониика
23
Нергор
8
Йенсен
7
Каньос
17
Тони
88
Форсс
70
Корне
11
Выдра
11
Выдра
70
Корне
7
Каньос
2
Расмуссен
2
Расмуссен
7
Каньос
8
Йенсен
27
Янельт
27
Янельт
8
Йенсен
16
Ониика
7
Годдос
7
Годдос
16
Ониика
Остались в запасе
Бернли
Брентфорд
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Остались в запасе
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Бернли - Брентфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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