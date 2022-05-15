Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Бернли
Тоттенхэм - Бернли: обзор матча 15 мая 2022
Тоттенхэм
15.05.2022, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
45+8'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Бернли
Желтая карточка
Д. Кулушевски
90'
+4
Замена
Д. Родон
️️️️
Эмерсон
90'
Желтая карточка
У. Льорис
86'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Л. Моура
79'
78'
Замена
А. Леннон
️️️️
М. Лоутон
78'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Э. Барнс
Желтая карточка
Л. Моура
49'
45'
+8
Желтая карточка
Н. Поуп
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Кейн
45'
+8
27'
Желтая карточка
К. Робертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Майк Джексон
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
14
Майкл Крейг
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
39
Оуэн Доджсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Аарон Леннон
ПП
35
Anthony Mancini
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
11
Дара Костеллоу
ЦФ
56
Joe McGlynn
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
30
Сессеньон
6
Санчес
15
Дайер
4
Дэвис
22
Эмерсон
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
7
Сон
7
Моура
9
Кейн
3-2-2-2-1
1
Поуп
38
Лоутон
13
Лонг
22
Коллинс
14
Робертс
18
Тэйлор
4
Корк
8
Браунхилл
11
Макнил
70
Корне
35
Барнс
22
Эмерсон
6
Родон
6
Родон
22
Эмерсон
7
Моура
21
Кулушевски
21
Кулушевски
7
Моура
38
Лоутон
12
Леннон
12
Леннон
38
Лоутон
35
Барнс
9
Вегхорст
9
Вегхорст
35
Барнс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Бернли
40
Брэндон Остин
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Майкл Крейг
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
39
Оуэн Доджсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
35
Anthony Mancini
ЦФ
11
Дара Костеллоу
ЦФ
56
Joe McGlynn
ЦФ
Главный тренер
Майк Джексон
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Майкл Крейг
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
39
Оуэн Доджсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
35
Anthony Mancini
ЦФ
11
Дара Костеллоу
ЦФ
56
Joe McGlynn
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Майк Джексон
Статистика матча Тоттенхэм - Бернли
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Бернли
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+