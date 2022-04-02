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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Манчестер Сити
Бернли - Манчестер Сити: обзор матча 02 апреля 2022
Бернли
02.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
5'
К. Де Брюйне
25'
И. Гюндоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Манчестер Сити
Замена
Э. Барнс
️️️️
В. Вегхорст
81'
78'
Замена
Б. Силва
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
Д. Родригес
️️️️
Д. Корк
71'
64'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Ф. Фоден
Замена
М. Корне
️️️️
Д. Макнил
46'
25'
ГОЛ! 0:2!
И. Гюндоган
Пас отдал
Р. Стерлинг
Желтая карточка
В. Вегхорст
13'
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Стерлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Дейл Стивенс
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Поуп
18
Тэйлор
13
Лонг
6
Тарковски
14
Робертс
8
Вествуд
4
Корк
8
Браунхилл
12
Леннон
11
Макнил
9
Вегхорст
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
15
Аке
14
Ляпорт
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
26
Де Брюйне
19
Стерлинг
47
Фоден
11
Макнил
70
Корне
70
Корне
11
Макнил
4
Корк
16
Родригес
16
Родригес
4
Корк
9
Вегхорст
35
Барнс
35
Барнс
9
Вегхорст
26
Де Брюйне
20
Силва
20
Силва
26
Де Брюйне
47
Фоден
9
Жезус
9
Жезус
47
Фоден
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Сити
13
Уэйн Хеннесси
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
Остались в запасе
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Бернли - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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