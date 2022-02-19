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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Бернли
Брайтон - Бернли: обзор матча 19 февраля 2022
Брайтон
19.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Бернли
21'
В. Вегхорст
40'
Д. Браунхилл
69'
А. Леннон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Бернли
90'
+2
Замена
М. Лоутон
️️️️
А. Леннон
88'
Замена
Э. Барнс
️️️️
В. Вегхорст
87'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
Желтая карточка
Ш. Даффи
84'
69'
ГОЛ! 0:3!
А. Леннон
Пас отдал
Д. Родригес
61'
Желтая карточка
А. Леннон
60'
Желтая карточка
К. Робертс
Замена
Л. Троссард
️️️️
А. Лаллана
56'
Замена
С. Мач
️️️️
Я. Модер
55'
55'
Замена
Д. Родригес
️️️️
М. Корне
40'
ГОЛ! 0:2!
Д. Браунхилл
Пас отдал
В. Вегхорст
25'
Желтая карточка
Д. Корк
21'
ГОЛ! 0:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
К. Робертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
70
Максвел Корне
АП
12
Аарон Леннон
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-3-1-2
97
Санчес
17
Кукурелья
25
Даффи
34
Велтман
48
Лэмпти
7
Модер
10
Мак Аллистер
28
Биссума
10
Лаллана
18
Уэлбек
11
Мопе
4-2-3-1
1
Поуп
14
Робертс
15
Ми
22
Коллинс
33
Питерс
4
Корк
8
Браунхилл
12
Леннон
70
Корне
11
Макнил
9
Вегхорст
7
Модер
7
Мач
7
Мач
7
Модер
10
Лаллана
19
Троссард
19
Троссард
10
Лаллана
12
Леннон
38
Лоутон
38
Лоутон
12
Леннон
70
Корне
16
Родригес
16
Родригес
70
Корне
9
Вегхорст
35
Барнс
35
Барнс
9
Вегхорст
Остались в запасе
Брайтон
Бернли
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Джейсон Стил
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Джейсон Стил
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Брайтон - Бернли
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
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