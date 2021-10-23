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Саутгемптон - Бернли
Саутгемптон - Бернли: обзор матча 23 октября 2021
Саутгемптон
23.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Бернли
41'
В. Ливраменто
50'
А. Броя
13'
М. Корне
57'
М. Корне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Бернли
90'
+1
Замена
М. Выдра
️️️️
К. Вуд
Замена
А. Армстронг
️️️️
Н. Редмонд
89'
Желтая карточка
М. Эльюнусси
81'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
А. Броя
79'
77'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
М. Корне
Замена
С. Армстронг
️️️️
Т. Уолкотт
74'
72'
Желтая карточка
Э. Вествуд
70'
Желтая карточка
Д. Родригес
69'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Д. Корк
57'
ГОЛ! 2:2!
М. Корне
Пас отдал
Э. Вествуд
ГОЛ! 2:1!
А. Броя
Пас отдал
И. Диалло
50'
42'
Желтая карточка
Д. Корк
ГОЛ! 1:1!
В. Ливраменто
Пас отдал
Н. Редмонд
41'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Корне
Пас отдал
М. Лоутон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-1-1-3-1
29
МакКарти
15
Перро
5
Беднарек
22
Салису
2
Ливраменто
27
Диалло
21
Ромеу
27
Редмонд
10
Эльюнусси
32
Уолкотт
27
Броя
4-1-2-2-1
1
Поуп
38
Лоутон
22
Коллинс
6
Тарковски
18
Тэйлор
8
Вествуд
4
Корк
8
Браунхилл
70
Корне
11
Макнил
9
Вуд
32
Уолкотт
17
Армстронг
17
Армстронг
32
Уолкотт
27
Броя
19
Адамс
19
Адамс
27
Броя
27
Редмонд
10
Армстронг
10
Армстронг
27
Редмонд
70
Корне
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
70
Корне
9
Вуд
11
Выдра
11
Выдра
9
Вуд
4
Корк
16
Родригес
16
Родригес
4
Корк
Остались в запасе
Саутгемптон
Бернли
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Лянко
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Аарон Леннон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Лянко
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Нейтан Телла
ПВ
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Аарон Леннон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Саутгемптон - Бернли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
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