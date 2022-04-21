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АПЛ 2026/2027
Бернли - Саутгемптон
Бернли - Саутгемптон: обзор матча 21 апреля 2022
Бернли
21.04.2022, четверг, 21:45
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Саутгемптон
12'
К. Робертс
44'
Н. Коллинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Саутгемптон
Замена
М. Лоутон
️️️️
Д. Макнил
87'
83'
Замена
В. Ливраменто
️️️️
К. Уокер-Питерс
79'
Желтая карточка
Р. Перро
Замена
М. Выдра
️️️️
В. Вегхорст
78'
73'
Желтая карточка
Я. Беднарек
Желтая карточка
Д. Тарковски
73'
66'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
М. Эльюнусси
66'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
С. Армстронг
Замена
А. Леннон
️️️️
М. Корне
66'
ГОЛ! 2:0!
Н. Коллинс
Пас отдал
Д. Браунхилл
44'
Желтая карточка
Д. Корк
38'
ГОЛ! 1:0!
К. Робертс
Пас отдал
Д. Браунхилл
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
11
Дуайт Макнил
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Майк Джексон
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Ян Валери
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
4-2-2-2
1
Поуп
18
Тэйлор
6
Тарковски
22
Коллинс
14
Робертс
4
Корк
8
Браунхилл
70
Корне
11
Макнил
16
Родригес
9
Вегхорст
3-2-3-1-1
17
Форстер
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
13
Лянко
7
Валери
15
Перро
17
Армстронг
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
10
Эльюнусси
27
Броя
11
Макнил
38
Лоутон
38
Лоутон
11
Макнил
70
Корне
12
Леннон
12
Леннон
70
Корне
9
Вегхорст
11
Выдра
11
Выдра
9
Вегхорст
2
Уокер-Питерс
2
Ливраменто
2
Ливраменто
2
Уокер-Питерс
10
Эльюнусси
27
Редмонд
27
Редмонд
10
Эльюнусси
17
Армстронг
19
Адамс
19
Адамс
17
Армстронг
Остались в запасе
Бернли
Саутгемптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Майк Джексон
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Майк Джексон
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Бернли - Саутгемптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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