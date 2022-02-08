Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Манчестер Юнайтед
Бернли - Манчестер Юнайтед: обзор матча 08 февраля 2022
Бернли
08.02.2022, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
48'
Д. Родригес
18'
П. Погба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Манчестер Юнайтед
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
89'
85'
Замена
Э. Эланга
️️️️
М. Рэшфорд
81'
Замена
Д. Лингард
️️️️
С. Мактоминей
Желтая карточка
Д. Браунхилл
77'
Желтая карточка
Э. Питерс
74'
Замена
А. Леннон
️️️️
М. Корне
69'
68'
Замена
К. Роналду
️️️️
Э. Кавани
63'
Желтая карточка
Г. Магуайр
ГОЛ! 1:1!
Д. Родригес
Пас отдал
В. Вегхорст
48'
18'
ГОЛ! 0:1!
П. Погба
Пас отдал
Л. Шоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Поуп
33
Питерс
6
Тарковски
15
Ми
14
Робертс
8
Вествуд
8
Браунхилл
11
Макнил
70
Корне
9
Вегхорст
16
Родригес
4-2-3-1
43
Де Хеа
2
Далот
19
Варан
5
Магуайр
23
Шоу
8
Погба
8
Мактоминей
19
Санчо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
10
Кавани
70
Корне
12
Леннон
12
Леннон
70
Корне
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
9
Рэшфорд
19
Эланга
19
Эланга
9
Рэшфорд
8
Мактоминей
77
Лингард
77
Лингард
8
Мактоминей
10
Кавани
7
Роналду
7
Роналду
10
Кавани
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Юнайтед
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Бернли - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
Okko
Новости команд
Все
Бернли
Манчестер Юнайтед
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
Вчера, 10:29
1
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
Вчера, 10:29
1
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+