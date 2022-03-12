Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Бернли
Брентфорд - Бернли: обзор матча 12 марта 2022
Брентфорд
12.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Бернли
85'
А. Тони
90+3'
А. Тони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Бернли
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Тони
90'
+3
90'
+2
Красная карточка
Н. Коллинс
Замена
Ф. Ониика
️️️️
Б. Мбемо
90'
+1
89'
Желтая карточка
Д. Тарковски
Желтая карточка
А. Тони
87'
ГОЛ! 1:0!
А. Тони
Пас отдал
К. Эриксен
85'
Замена
М. Йенсен
️️️️
К. Нергор
81'
Замена
Й. Висса
️️️️
С. Каньос
75'
67'
Замена
Д. Родригес
️️️️
В. Вегхорст
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брентфорд
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
20
Айер
27
Янельт
23
Нергор
7
Каньос
24
Эриксен
19
Мбемо
17
Тони
4-1-2-2-1
1
Поуп
14
Робертс
22
Коллинс
6
Тарковски
18
Тэйлор
8
Вествуд
12
Леннон
8
Браунхилл
70
Корне
11
Макнил
9
Вегхорст
19
Мбемо
16
Ониика
16
Ониика
19
Мбемо
23
Нергор
8
Йенсен
8
Йенсен
23
Нергор
7
Каньос
9
Висса
9
Висса
7
Каньос
9
Вегхорст
16
Родригес
16
Родригес
9
Вегхорст
Остались в запасе
Брентфорд
Бернли
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Брентфорд - Бернли
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
Новости команд
Все
Брентфорд
Бернли
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+