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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Бернли
Манчестер Юнайтед - Бернли: обзор матча 30 декабря 2021
Манчестер Юнайтед
30.12.2021, четверг, 23:15
Англия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Бернли
8'
С. Мактоминей
27'
Б. Ми (АГ)
35'
К. Роналду
38'
А. Леннон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Бернли
Замена
Фред
️️️️
К. Роналду
90'
+3
84'
Замена
Э. Питерс
️️️️
Д. Макнил
Замена
Д. Далот
️️️️
М. Гринвуд
81'
74'
Замена
М. Выдра
️️️️
А. Леннон
Замена
Р. Варан
️️️️
Э. Байи
66'
58'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Д. Корк
38'
ГОЛ! 3:1!
А. Леннон
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
35'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Б. Ми
27'
ГОЛ! 1:0!
С. Мактоминей
Пас отдал
К. Роналду
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
4-1-1-2-2
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Байи
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
18
Матич
8
Мактоминей
19
Санчо
11
Гринвуд
7
Роналду
10
Кавани
4-1-3-1-1
13
Хеннесси
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
8
Вествуд
12
Леннон
4
Корк
7
Гудмундссон
11
Макнил
9
Вуд
3
Байи
19
Варан
19
Варан
3
Байи
11
Гринвуд
2
Далот
2
Далот
11
Гринвуд
7
Роналду
7
Фред
7
Фред
7
Роналду
11
Макнил
33
Питерс
33
Питерс
11
Макнил
4
Корк
16
Стивенс
16
Стивенс
4
Корк
12
Леннон
11
Выдра
11
Выдра
12
Леннон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бернли
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
1
Уилл Норрис
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бернли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
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