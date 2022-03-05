Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Челси
Бернли - Челси: обзор матча 05 марта 2022
Бернли
05.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 4
Завершен
Челси
47'
Р. Джеймс
52'
К. Хаверц
55'
К. Хаверц
69'
К. Пулишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Челси
Желтая карточка
Э. Вествуд
89'
Желтая карточка
Э. Барнс
84'
78'
Замена
Т. Вернер
️️️️
М. Маунт
Замена
Э. Барнс
️️️️
В. Вегхорст
78'
70'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Н. Канте
70'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Р. Джеймс
69'
ГОЛ! 0:4!
К. Пулишич
Замена
М. Корне
️️️️
Д. Родригес
63'
55'
ГОЛ! 0:3!
К. Хаверц
Пас отдал
Р. Джеймс
52'
ГОЛ! 0:2!
К. Хаверц
Пас отдал
К. Пулишич
47'
ГОЛ! 0:1!
Р. Джеймс
Пас отдал
Т. Чалоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
18
Тэйлор
6
Тарковски
22
Коллинс
14
Робертс
8
Вествуд
8
Браунхилл
12
Леннон
11
Макнил
9
Вегхорст
16
Родригес
4-1-2-2-1
16
Менди
24
Джеймс
3
Силва
22
Рюдигер
27
Чалоба
91
Канте
21
Жоржиньо
8
Ньигес
11
Пулишич
7
Маунт
29
Хаверц
16
Родригес
70
Корне
70
Корне
16
Родригес
9
Вегхорст
35
Барнс
35
Барнс
9
Вегхорст
24
Джеймс
8
Ковачич
8
Ковачич
24
Джеймс
91
Канте
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
91
Канте
7
Маунт
11
Вернер
11
Вернер
7
Маунт
Остались в запасе
Бернли
Челси
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Бернли - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
Okko Спорт
Новости команд
Все
Бернли
Челси
Морган разнес звезду «Челси»: «Редкостный мудак, просирающий свой талант»
Вчера, 16:16
Стала известна позиция «Челси» по Алонсо
Вчера, 09:02
2
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Морган разнес звезду «Челси»: «Редкостный мудак, просирающий свой талант»
Вчера, 16:16
Стала известна позиция «Челси» по Алонсо
Вчера, 09:02
2
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+