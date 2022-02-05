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АПЛ 2026/2027
Бернли - Уотфорд
Бернли - Уотфорд: обзор матча 05 февраля 2022
Бернли
05.02.2022, суббота, 21:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Уотфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Уотфорд
90'
+1
Желтая карточка
Т. Клеверли
83'
Замена
К. Эрнандес
️️️️
Ж. Педро
70'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Э. Кайембе
Замена
Д. Родригес
️️️️
А. Леннон
66'
Желтая карточка
Д. Стивенс
45'
20'
Желтая карточка
Д. Кинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
16
Дейл Стивенс
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
33
Юрай Куцка
ЦП
39
Эдо Кайембе
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Поуп
33
Питерс
6
Тарковски
15
Ми
14
Робертс
8
Вествуд
16
Стивенс
12
Леннон
70
Корне
11
Макнил
9
Вегхорст
4-4-2
12
Фостер
17
Фемения
20
Кэткарт
33
Самир
11
Камара
33
Куцка
39
Кайембе
17
Сиссоко
12
Сема
7
Кинг
9
Педро
12
Леннон
16
Родригес
16
Родригес
12
Леннон
39
Кайембе
8
Клеверли
8
Клеверли
39
Кайембе
9
Педро
9
Эрнандес
9
Эрнандес
9
Педро
Остались в запасе
Бернли
Уотфорд
13
Уэйн Хеннесси
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
26
Имран Луза
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
26
Имран Луза
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Бернли - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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