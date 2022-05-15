Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Adrian Dalmau - статистика

Пяст
#9 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
12
2
0
1
0
Утрехт
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 3
15.05.2022
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Спарта
2 : 0
11.05.2022
Зволле
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Гронинген
1 : 2
07.05.2022
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Спарта
1 : 1
30.04.2022
АЗ Алкмаар
71' - 90'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 0
22.04.2022
Спарта
54' - 90'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Витесс
0 : 1
19.04.2022
Спарта
1' - 79'
5'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Фортуна
3 : 0
16.04.2022
Спарта
12' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Аякс
2 : 1
09.04.2022
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Спарта
1 : 1
03.04.2022
Херенвен
64' - 90'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
НЕК
0 : 0
19.03.2022
Спарта
65' - 90'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Спарта
1 : 0
12.03.2022
Гоу Эхед Иглс
1' - 46'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Спарта
1 : 2
27.02.2022
ПСВ
77' - 90'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Фейеноорд
4 : 0
06.02.2022
Спарта
1' - 69'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Спарта
0 : 3
23.01.2022
Утрехт
1' - 90'
28'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Камбур
1 : 1
16.01.2022
Спарта
1' - 90'
77'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Утрехт
1 : 1
22.12.2021
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Фортуна
2 : 2
18.12.2021
Утрехт
86' - 90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Утрехт
0 : 0
11.12.2021
Гоу Эхед Иглс
60' - 90'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
ПСВ
4 : 1
04.12.2021
Утрехт
67' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Утрехт
1 : 0
28.11.2021
Хераклес
82' - 90'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Камбур
2 : 1
21.11.2021
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Витесс
2 : 1
07.11.2021
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Утрехт
5 : 1
31.10.2021
Виллем II
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
2 : 1
23.10.2021
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 9 тур
АЗ Алкмаар
5 : 1
17.10.2021
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Аякс
0 : 1
03.10.2021
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Утрехт
5 : 1
25.09.2021
Зволле
78' - 90'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
НЕК
0 : 3
22.09.2021
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Утрехт
2 : 2
18.09.2021
РКС Ваалвейк
81' - 90'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Твенте
1 : 0
11.09.2021
Утрехт
75' - 90'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Утрехт
3 : 1
29.08.2021
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Гронинген
0 : 0
21.08.2021
Утрехт
1' - 62'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
4 : 0
15.08.2021
Спарта
1' - 67'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+