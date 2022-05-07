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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Спарта
Гронинген - Спарта: обзор матча 07 мая 2022
Гронинген
07.05.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 32 тур
1 : 2
Завершен
Спарта
77'
Б. Мейер
20'
А. Верскуерен
57'
Л. Ти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Спарта
90'
+4
Желтая карточка
М. Хейлен
90'
+1
Замена
М. Хейлен
️️️️
С. Мейнанс
88'
Желтая карточка
В. ван Крой
Замена
М. Шверко
️️️️
М. Эль-Ханкури
87'
84'
Замена
Р. Дурмиси
️️️️
А. Мейерс
ГОЛ! 1:2!
Б. Мейер
Пас отдал
М. Эль-Ханкури
77'
69'
Замена
T. Beugelsdijk
️️️️
Ю. Намли
Замена
M. De Leeuw
️️️️
Д. Ирандаст
66'
57'
ГОЛ! 0:2!
Л. Ти
Пас отдал
Ю. Намли
Желтая карточка
Й. Ларсен
52'
Замена
R. Postema
️️️️
Б. ван Хинтум
46'
Замена
С. Нгонг
️️️️
П. Абрахам
46'
Замена
Д. ван Кам
️️️️
Т. Суслов
46'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Верскуерен
Пас отдал
Ю. Намли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
67
Йори де Кампс
ОП
7
Юнес Намли
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
32
Вито ван Крой
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Romano Postema
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
23
Marouane Afaker
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
4-1-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
23
те Верик
5
Мейер
5
ван Хинтум
27
Эль-Ханкури
7
Абрахам
10
Суслов
22
Ларсен
10
Ирандаст
6
Дуарте
3-1-4-2
40
Окойе
2
Абелс
14
Мейерс
3
Вриндс
67
де Кампс
21
Мейнанс
24
Верскуерен
6
Ауассар
7
Намли
9
Ти
32
ван Крой
7
Абрахам
16
Нгонг
16
Нгонг
7
Абрахам
27
Эль-Ханкури
33
Шверко
33
Шверко
27
Эль-Ханкури
10
Суслов
8
ван Кам
8
ван Кам
10
Суслов
5
ван Хинтум
11
11
5
ван Хинтум
10
Ирандаст
19
19
10
Ирандаст
7
Намли
4
4
7
Намли
14
Мейерс
22
Дурмиси
22
Дурмиси
14
Мейерс
21
Мейнанс
13
Хейлен
13
Хейлен
21
Мейнанс
Остались в запасе
Гронинген
Спарта
6
Мелайро Богард
ОП
24
Dirk Baron
ВР
40
Эммануэль Матута
ЦП
2
Яхья Калли
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
28
Tim Coremans
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
23
Marouane Afaker
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
24
Dirk Baron
ВР
40
Эммануэль Матута
ЦП
2
Яхья Калли
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
23
Marouane Afaker
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Гронинген - Спарта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
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Гронинген
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Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
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