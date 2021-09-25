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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Зволле
Утрехт - Зволле: обзор матча 25 сентября 2021
Утрехт
25.09.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 7 тур
5 : 1
Завершен
Зволле
11'
А. Дувикас (П)
59'
М. Силла
65'
Б. Рамселар (П)
67'
М. Махи
86'
В. Янссен
76'
М. Саймак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Зволле
ГОЛ! 5:1!
В. Янссен
Пас отдал
М. ван дер Хоорн
86'
Замена
M. Mallahi
️️️️
М. Силла
78'
Замена
A. Dalmau
️️️️
Б. Рамселар
78'
76'
ГОЛ! 4:1!
М. Саймак
Пас отдал
Р. Штридер
73'
Замена
К. Пал
️️️️
Д. Редан
73'
Замена
R. Koolwijk
️️️️
D. Huiberts
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
А. Дувикас
71'
ГОЛ! 4:0!
М. Махи
67'
65'
Желтая карточка
Р. Штридер
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Б. Рамселар
65'
60'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Д. Кастанер
60'
Замена
М. Саймак
️️️️
Т. ван дер Белт
ГОЛ! 2:0!
М. Силла
59'
Замена
М. Махи
️️️️
К. Тимбер
55'
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
О. Буссаид
55'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Дувикас
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
7
Мусса Силла
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Утрехт
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
10
Мимун Махи
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
37
Ryan Koolwijk
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
4
Сэм Керстен
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
10
Леандро Фернандес
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
3-3-4
1
Пас
3
ван дер Хоорн
2
ван дер Маарел
14
Янссен
23
Тимбер
23
Рамселар
6
Махер
7
Силла
9
Дувикас
49
Буссаид
4
2-1-5
31
Лампру
11
Пабай
3
Накаяма
13
Штридер
9
Кастанер
2
4
Вут
20
ван дер Белт
30
49
Буссаид
8
ван Овереем
8
ван Овереем
49
Буссаид
23
Рамселар
9
9
23
Рамселар
7
Силла
37
37
7
Силла
23
Тимбер
10
Махи
10
Махи
23
Тимбер
9
Дувикас
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
9
Дувикас
30
37
37
30
10
Редан
3
Пал
3
Пал
10
Редан
9
Кастанер
10
Фернандес
10
Фернандес
9
Кастанер
20
ван дер Белт
6
Саймак
6
Саймак
20
ван дер Белт
Остались в запасе
Утрехт
Зволле
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
7
Ремко Балк
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
1
Jasper Schendelaar
ВР
12
Chardi Landu
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
4
Сэм Керстен
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
7
Ремко Балк
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
12
Chardi Landu
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
4
Сэм Керстен
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча Утрехт - Зволле
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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