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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Гоу Эхед Иглс
Спарта - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 12 марта 2022
Спарта
12.03.2022, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 26 тур
1 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
68'
А. Ауассар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Гоу Эхед Иглс
Замена
Я. Масурас
️️️️
М. Энгельс
90'
+2
88'
Замена
J. Mulenga
️️️️
Б. Куйперс
Замена
Л. Янс
️️️️
В. ван Крой
82'
Замена
С. Мейнанс
️️️️
Ю. Намли
82'
82'
Замена
О. Хайль
️️️️
Р. Оратмангоен
81'
Замена
К. Мартина
️️️️
М. Дейл
81'
Замена
М. Кардона
️️️️
И. Лидберг
70'
Замена
Я. Ботос
️️️️
Д. Идзес
ГОЛ! 1:0!
А. Ауассар
Пас отдал
В. ван Крой
68'
67'
Желтая карточка
Д. Идзес
Замена
Л. Ти
️️️️
A. Dalmau
46'
Замена
Б. Вриндс
️️️️
T. Beugelsdijk
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
67
Йори де Кампс
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
3
Геррит Наубер
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
1
Ishan Kort
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
21
Лоран Янс
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
31
Job Schuurman
ВР
33
Nick Hengelman
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
17
Francis Ross
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
3-1-2-4
40
Окойе
4
22
Дурмиси
2
Абелс
67
де Кампс
6
Ауассар
7
Намли
14
ван Мюллем
9
8
Энгельс
32
ван Крой
3-1-2-2-2
44
Нопперт
20
Дейл
5
Куйперс
4
Крамер
20
Броуверс
11
Оратмангоен
21
Идзес
88
Ромменс
14
Кордоба
3
Лидберг
3
Наубер
8
Энгельс
21
Масурас
21
Масурас
8
Энгельс
4
3
Вриндс
3
Вриндс
4
32
ван Крой
21
Янс
21
Янс
32
ван Крой
7
Намли
21
Мейнанс
21
Мейнанс
7
Намли
9
9
Ти
9
Ти
9
20
Дейл
15
Мартина
15
Мартина
20
Дейл
11
Оратмангоен
19
Хайль
19
Хайль
11
Оратмангоен
21
Идзес
90
Ботос
90
Ботос
21
Идзес
3
Лидберг
22
Кардона
22
Кардона
3
Лидберг
5
Куйперс
27
27
5
Куйперс
Остались в запасе
Спарта
Гоу Эхед Иглс
28
Tim Coremans
ВР
1
Ishan Kort
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
31
Job Schuurman
ВР
33
Nick Hengelman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
17
Francis Ross
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
1
Ishan Kort
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Остались в запасе
31
Job Schuurman
ВР
33
Nick Hengelman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
17
Francis Ross
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Спарта - Гоу Эхед Иглс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
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