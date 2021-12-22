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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Твенте
Утрехт - Твенте: обзор матча 22 декабря 2021
Утрехт
22.12.2021, среда, 23:00
Голландия. Эредивизие, 18 тур
1 : 1
Завершен
Твенте
90+5'
М. Махи
17'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Твенте
Желтая карточка
К. Тимбер
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
Р. Зерруки
ГОЛ! 1:1!
М. Махи
Пас отдал
О. Буссаид
90'
+5
86'
Замена
Д. Ротс
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
86'
Замена
Л. Эверинк
️️️️
Д. Лимниос
86'
Замена
М. Угальде
️️️️
G. Troupee
Желтая карточка
А. Дувикас
82'
Замена
Р. Балк
️️️️
Б. Рамселар
79'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
77'
Замена
О. Буссаид
️️️️
С. Густафсон
71'
Замена
D. Warmerdam
️️️️
А. Загре
62'
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
Й. ван Овереем
62'
62'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
В. Мисиджан
62'
Замена
Г. Смал
️️️️
Д. Остерволде
54'
Замена
Й. Босх
️️️️
М. Влап
51'
Красная карточка
М. Садилек
42'
Желтая карточка
Д. Остерволде
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Вольфсвинкел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
10
Мимун Махи
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
3
Робин Преппер
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Утрехт
61
Sep van der Heijden
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
10
Денильо Клеонис
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
3-4-3
1
Пас
92
Загре
3
ван дер Хоорн
2
ван дер Маарел
23
Рамселар
23
Тимбер
8
ван Овереем
6
Махер
10
Махи
86
Густафсон
9
Дувикас
1-2-2-5
1
Уннершталь
20
6
Зерруки
23
Садилек
18
Лимниос
14
Влап
2
Хилгерс
9
ван Вольфсвинкел
7
Мисиджан
24
Остерволде
3
Преппер
92
Загре
4
4
92
Загре
86
Густафсон
49
Буссаид
49
Буссаид
86
Густафсон
23
Рамселар
7
Балк
7
Балк
23
Рамселар
8
ван Овереем
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
8
ван Овереем
18
Лимниос
24
Эверинк
24
Эверинк
18
Лимниос
7
Мисиджан
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
7
Мисиджан
14
Влап
5
Босх
5
Босх
14
Влап
24
Остерволде
5
Смал
5
Смал
24
Остерволде
9
ван Вольфсвинкел
11
Ротс
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
20
9
Угальде
9
Угальде
20
Остались в запасе
Утрехт
Твенте
61
Sep van der Heijden
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
1
Жеффри де Ланж
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
61
Sep van der Heijden
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Утрехт - Твенте
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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