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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Утрехт
Гронинген - Утрехт: обзор матча 21 августа 2021
Гронинген
21.08.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 2 тур
0 : 0
Завершен
Утрехт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Утрехт
88'
Желтая карточка
В. Янссен
87'
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
Х. тер Авест
Замена
Р. Лундквист
️️️️
Т. Суслов
82'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
С. Нгонг
82'
75'
Желтая карточка
Д. Керк
Желтая карточка
Т. Суслов
75'
Желтая карточка
А. Матусива
74'
74'
Замена
С. Густафсон
️️️️
О. Буссаид
Замена
П. Йостен
️️️️
А. Эль-Мессауди
69'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
M. De Leeuw
69'
62'
Замена
А. Дувикас
️️️️
A. Dalmau
62'
Замена
М. Силла
️️️️
К. Тимбер
Желтая карточка
Н. Касанвирьо
59'
58'
Желтая карточка
Х. тер Авест
45'
Желтая карточка
К. Тимбер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
3
Габриэль Гудмундссон
ЦФ
23
Майк те Верик
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
5
Азор Матусива
ЦФ
27
Мо Эль-Ханкури
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
14
Виллем Янссен
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
9
Джирано Керк
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Гронинген
33
Марин Шверко
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
Утрехт
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
1-1-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
16
Нгонг
19
27
Эль-Ханкури
5
Матусива
10
Суслов
11
Эль-Мессауди
3-4-3
1
Пас
14
Янссен
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
23
Тимбер
6
Махер
23
Рамселар
9
Керк
4
49
Буссаид
9
19
22
Ларсен
22
Ларсен
19
11
Эль-Мессауди
17
Йостен
17
Йостен
11
Эль-Мессауди
16
Нгонг
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
16
Нгонг
10
Суслов
10
Лундквист
10
Лундквист
10
Суслов
5
тер Авест
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
5
тер Авест
23
Тимбер
7
Силла
7
Силла
23
Тимбер
49
Буссаид
86
Густафсон
86
Густафсон
49
Буссаид
9
9
Дувикас
9
Дувикас
9
Остались в запасе
Гронинген
Утрехт
33
Марин Шверко
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
33
Марин Шверко
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
Остались в запасе
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Гронинген - Утрехт
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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